Las transferencias no automáticas enviadas por el Gobierno nacional a las provincias registraron durante julio una caída real interanual del 68,6%, según un informe elaborado por la consultora Politikón Chaco y difundido por Agencia Noticias Argentinas.

Durante el séptimo mes de 2026, la Nación transfirió bajo este concepto un total de $98.611 millones. Descontado el efecto de la inflación, el monto fue considerablemente inferior al registrado durante julio del año pasado.

De acuerdo con el estudio, se trató del nivel más bajo para un mes de julio desde 2005. En tanto, entre enero y julio de este año, la reducción real acumulada llegó al 62,8%.

Las transferencias no automáticas, también denominadas discrecionales, son fondos que la Nación distribuye por fuera del régimen regular de coparticipación. Su asignación depende de convenios, programas específicos, obras, asistencia financiera y decisiones del Gobierno central.

Tres programas concentraron la mayor parte de los recursos

El 80% de los fondos distribuidos durante julio estuvo concentrado en tres áreas.

El programa de Universalización de la Jornada Extendida recibió $34.821 millones, equivalente al 35% del total. Por su parte, los Aportes del Tesoro Nacional sumaron $30.000 millones, luego de que no se registraran transferencias por este concepto durante mayo y junio.

Otros $14.000 millones fueron destinados a las Cajas Previsionales Provinciales, lo que representó aproximadamente el 14% de los recursos enviados en el mes.

Santa Fe quedó tercera entre las provincias

Buenos Aires fue la jurisdicción que recibió la mayor cantidad de fondos, con $19.181 millones y una participación del 19,5% sobre el total nacional. La mayor parte de esos recursos estuvo vinculada con programas educativos.

En segundo lugar se ubicó La Pampa, que recibió $10.184 millones, mientras que Santa Fe quedó tercera con $10.099 millones, equivalentes al 10,2% de los fondos distribuidos.

En el extremo opuesto, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero recibieron participaciones inferiores al 0,3% del total.

Pese a ocupar uno de los primeros lugares en la distribución general, Santa Fe no recibió durante julio recursos para financiar su Caja de Jubilaciones. En esa misma situación quedaron Córdoba, Entre Ríos y Misiones, entre otras provincias que mantienen convenios vigentes con el Estado nacional.

Según el informe, durante julio solamente La Pampa y Neuquén recibieron transferencias destinadas a sus sistemas previsionales. En varios distritos, la falta de pagos acumularía dos meses.

Se distribuyó menos de un tercio del fondo de ATN

Los Aportes del Tesoro Nacional volvieron a distribuirse en julio, después de dos meses sin movimientos.

El fondo constituido durante el mes alcanzó los $114.193 millones, pero el Gobierno nacional ejecutó $30.000 millones, equivalentes al 26,3% del total disponible.

Los recursos se repartieron en partes iguales entre Misiones, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy, Santa Fe y Córdoba. Cada una de esas provincias recibió $5.000 millones.

Una caída que se profundiza desde 2023

Entre enero y julio de 2026, las transferencias no automáticas totalizaron $738.201 millones. La cifra representa una reducción real del 83,2% en comparación con el mismo período de 2023.

La disminución forma parte de la política de contención del gasto implementada por el Gobierno nacional para sostener el superávit fiscal. Sin embargo, el recorte también genera reclamos de los gobernadores por deudas previsionales, fondos para obras y recursos destinados a programas provinciales.

Las 24 jurisdicciones registraron caídas reales en los recursos discrecionales recibidos. En siete provincias, la reducción acumulada superó el 90%.