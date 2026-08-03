La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó este lunes en Resistencia de una jornada destinada a coordinar acciones frente a los posibles efectos del fenómeno climático El Niño.

El encuentro reunió al jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; gobernadores y funcionarios provinciales; representantes de la Agencia Federal de Emergencias y autoridades de Paraguay.

La actividad se desarrolló en el marco del Segundo Consejo Regional de Seguridad Interior. Uno de los principales temas abordados fue el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, elaborado para mejorar la preparación ante inundaciones y otros eventos hidrometeorológicos.

La estrategia contempla tareas de prevención, monitoreo permanente y coordinación operativa entre la Nación, las provincias y los municipios. También prevé integrar información del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias.

Entre las medidas anunciadas se encuentran el desarrollo de un tablero de monitoreo en tiempo real, la elaboración de modelos de riesgo para los municipios y la capacitación de equipos provinciales y locales.

El Niño ya está activo

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones actuales son consistentes con una fase cálida de El Niño. Según los modelos climáticos, existe una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno continúe durante el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026.

El organismo explicó que este fenómeno suele favorecer un aumento de las precipitaciones y temperaturas superiores a los valores normales en la región. Sin embargo, aclaró que todavía no puede determinarse con precisión cuál será su intensidad máxima.

Preparación en Santa Fe

La planificación también tiene importancia para el sur santafesino, una región atravesada por zonas rurales, cursos de agua y localidades que pueden verse afectadas por lluvias intensas y anegamientos.

En junio, la Agencia Federal de Emergencias participó en Santa Fe de una capacitación sobre Comando Unificado ante El Niño. Durante esa actividad se analizaron escenarios de inundaciones, mecanismos de coordinación y estrategias para organizar los recursos disponibles durante una emergencia.

El objetivo de las autoridades es fortalecer la capacidad de anticipación y establecer mecanismos comunes de respuesta antes de que se produzcan los eventos de mayor impacto.