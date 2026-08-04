Tras el receso invernal del Congreso, el Gobierno nacional retomará este martes las reuniones de su mesa política con el objetivo de ordenar la agenda legislativa y definir las iniciativas que impulsará durante las próximas semanas.

El encuentro está previsto para las 13 en Casa Rosada y contará con la participación de los nueve integrantes del espacio político del oficialismo. Entre los principales temas aparece el proyecto de Ley de Propiedad Privada, que volvería a ser tratado este jueves en el Senado.

Luego de la reunión, la senadora Patricia Bullrich brindará una conferencia de prensa en la Cámara alta para informar las modificaciones incorporadas al proyecto. Según trascendió, la iniciativa ya atravesó al menos 16 borradores como consecuencia de las negociaciones internas y de los planteos realizados por sectores aliados.

Uno de los puntos más discutidos es el porcentaje de tierras que podría quedar en manos de capitales extranjeros. El oficialismo analiza elevar el límite actual del 15% al 25%, aunque esa modificación todavía forma parte de las negociaciones y no fue anunciada oficialmente.

La revisión del texto habría sido impulsada por la falta de respaldo de gobernadores y bloques aliados. La senadora Bullrich defendió la necesidad de introducir cambios, mientras que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se habría mostrado reticente a modificar la redacción original.

Además del proyecto relacionado con la propiedad de la tierra, el Gobierno busca avanzar durante agosto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, considerada una de las iniciativas prioritarias del semestre.

También aparecen en la agenda oficial los proyectos de Inocencia Fiscal II, Zonas Frías, una reforma política y un paquete económico complementario a los cambios previstos para el Banco Central.

En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó para este martes a las 15 a los jefes de los bloques aliados. El objetivo será acordar un cronograma de trabajo y reunir los apoyos necesarios para el tratamiento de las distintas iniciativas.

Dentro del Gobierno también existe un debate sobre cómo equilibrar la actividad legislativa con la preparación política y electoral de cara a 2027. Algunos sectores consideran que anticipar las discusiones sobre una eventual reelección de Javier Milei podría dificultar las negociaciones parlamentarias.

La reunión de la mesa política había sido postergada la semana pasada debido al receso del Congreso. Su reactivación marcará el inicio de una etapa de negociaciones que tendrá como primer desafío el tratamiento del proyecto vinculado a la propiedad y adquisición de tierras.

Para el sur santafesino, el debate adquiere especial relevancia por la importancia que tienen la producción agropecuaria, el valor de los campos y la propiedad de la tierra en la economía regional.