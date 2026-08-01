El bloque de diputados nacionales del PRO anticipó su apoyo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina presentada por el Gobierno de Javier Milei.

La postura del partido amarillo representa un respaldo importante para el oficialismo, que comenzó a negociar votos con los bloques aliados y dialoguistas para avanzar con el tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados.

Desde el PRO señalaron que la primera evaluación del proyecto es positiva, aunque aclararon que todavía necesitan analizar la denominada “letra chica” antes de definir su posición sobre cada uno de los artículos.

El proyecto comenzará su recorrido en Diputados

La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso y deberá pasar por las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda antes de llegar al recinto.

La reforma del Banco Central aparece como uno de los principales proyectos económicos que el Gobierno buscará debatir durante el segundo semestre, junto con el Presupuesto 2027.

El objetivo central anunciado por Milei es limitar la posibilidad de que la autoridad monetaria financie al Tesoro Nacional mediante emisión de dinero o adelantos transitorios.

También se propone que el Banco Central vuelva a tener como mandato principal la preservación del valor de la moneda y que sus autoridades cuenten con mayores condiciones de estabilidad frente a los cambios políticos.

El respaldo de Hernán Lacunza

Uno de los dirigentes del PRO que manifestó públicamente su apoyo fue el exministro de Economía Hernán Lacunza.

“Lo felicito, Presidente. El proyecto del Banco Central es muy razonable. Por fin estamos de acuerdo”, publicó en su cuenta de X.

Lacunza consideró que la propuesta permitiría impedir que la emisión monetaria sea utilizada para financiar al Gobierno. También sostuvo que la iniciativa plantea una alternativa distinta al cierre del Banco Central o a una dolarización de la economía.

“Como dice su proyecto, prohibir darle a la maquinita para financiar al Gobierno. Porque es inflación que pagan los pobres y la clase media”, expresó.

Las declaraciones de Milei

Durante la cadena nacional en la que presentó la iniciativa, Milei cuestionó el funcionamiento histórico del Banco Central y aseguró que la reforma busca garantizar una mayor independencia de la entidad.

El Presidente también formuló fuertes acusaciones contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la exautoridad del Banco Central Mercedes Marcó del Pont. Esas expresiones forman parte de la postura política del mandatario y no fueron presentadas durante el anuncio como conclusiones de una sentencia judicial.

El Gobierno sostiene que las modificaciones permitirán impedir que futuras administraciones recurran a la emisión monetaria para cubrir desequilibrios fiscales.

El proyecto deberá ahora atravesar el debate en comisiones, donde el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para obtener dictamen y llevar la propuesta al recinto.

Para Santa Fe y el sur provincial, la discusión tiene relevancia por su posible impacto sobre la inflación, el crédito, las tasas de interés y las condiciones de financiamiento para empresas, productores y familias.