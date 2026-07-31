Boca deberá pagar una multa de 20 mil dólares a la Conmebol porque dos de sus jugadores no brindaron las entrevistas obligatorias después del partido ante O’Higgins, disputado el jueves por la noche en el estadio El Teniente de Rancagua.

El reglamento de la Copa Sudamericana establece que los clubes deben poner futbolistas a disposición de la transmisión oficial inmediatamente después de cada encuentro. La sanción prevista es de 10 mil dólares por cada jugador que no cumpla con ese compromiso.

La situación fue explicada durante la transmisión por el periodista Marcelo Benedetto, quien esperaba en el campo de juego para entrevistar a los protagonistas de la clasificación.

Según relató, Leandro Paredes se había acercado para hablar, pero recibió una indicación de la delegación de Boca y se retiró hacia el vestuario junto con sus compañeros.

“Les dieron la orden de no hablar. Paredes iba a parar, pero se los llevaron a todos al vestuario”, señaló Benedetto.

La decisión se produjo después de una actuación que dejó preocupación en el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Boca perdió 1 a 0 durante los 90 minutos y O’Higgins igualó la serie, debido a que el conjunto argentino había ganado por el mismo resultado en la Bombonera.

La clasificación se definió mediante remates desde el punto penal, donde Boca se impuso por 4 a 3 y consiguió avanzar en la Copa Sudamericana.

Luego del encuentro, los jugadores abandonaron rápidamente el campo de juego y no participaron de las entrevistas inmediatas. Sin embargo, Paredes habló más tarde en la zona mixta y reconoció la preocupación del plantel por el rendimiento mostrado en Chile.

El importe de la sanción será descontado de los ingresos que Boca recibe de la Conmebol por derechos televisivos o comerciales vinculados con su participación en el torneo.