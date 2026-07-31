Alumnos de sexto año de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 484 “Prefectura Naval Argentina” fabricaron cinco cestos de residuos que serán incorporados a distintos espacios públicos de Villa Cañás.

El trabajo se desarrolló en el marco de las Prácticas Profesionalizantes y mediante una articulación entre la institución educativa y la Municipalidad. La propuesta permitió que los estudiantes aplicaran los conocimientos adquiridos durante su formación técnica en una iniciativa destinada a la comunidad.

El intendente Norberto Gizzi y la secretaria de Servicios Públicos, Janina Bombasaro, visitaron este viernes la escuela para recibir los nuevos cestos y conocer el trabajo realizado por alumnos y profesores.

“Esta iniciativa no solo fortalece la formación y el aprendizaje de los estudiantes, sino que también promueve el trabajo colaborativo, el compromiso con el ambiente y el cuidado de los espacios que compartimos entre todos”, expresó Gizzi.

El mandatario también destacó la importancia de la vinculación entre las instituciones educativas y la comunidad para desarrollar proyectos que respondan a necesidades concretas de la ciudad.

Los cinco cestos serán distribuidos próximamente en diferentes espacios públicos de Villa Cañás.