Alumnos de la Escuela Técnica fabricaron cestos para espacios públicos de Villa Cañás
Alumnos de sexto año de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 484 “Prefectura Naval Argentina” fabricaron cinco cestos de residuos que serán incorporados a distintos espacios públicos de Villa Cañás.
El trabajo se desarrolló en el marco de las Prácticas Profesionalizantes y mediante una articulación entre la institución educativa y la Municipalidad. La propuesta permitió que los estudiantes aplicaran los conocimientos adquiridos durante su formación técnica en una iniciativa destinada a la comunidad.
El intendente Norberto Gizzi y la secretaria de Servicios Públicos, Janina Bombasaro, visitaron este viernes la escuela para recibir los nuevos cestos y conocer el trabajo realizado por alumnos y profesores.
“Esta iniciativa no solo fortalece la formación y el aprendizaje de los estudiantes, sino que también promueve el trabajo colaborativo, el compromiso con el ambiente y el cuidado de los espacios que compartimos entre todos”, expresó Gizzi.
El mandatario también destacó la importancia de la vinculación entre las instituciones educativas y la comunidad para desarrollar proyectos que respondan a necesidades concretas de la ciudad.
Los cinco cestos serán distribuidos próximamente en diferentes espacios públicos de Villa Cañás.