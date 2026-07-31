Un ciudadano argentino de 60 años fue detenido este viernes 31 de julio en la provincia de Málaga, España, acusado de ser el presunto responsable del asesinato de una mujer húngara de 45 años.

El arresto se produjo en la localidad de Istán, situada a unos 30 kilómetros de Benahavís, donde ocurrió el crimen. Según fuentes vinculadas con la investigación, el sospechoso habría intentado quitarse la vida cuando los agentes de la Guardia Civil se disponían a detenerlo.

Finalmente, el hombre fue reducido y quedó a disposición de la Justicia española.

El hallazgo de la mujer

El homicidio fue descubierto durante la mañana del 21 de julio en una vivienda del complejo residencial Los Arqueros, en Benahavís.

La Guardia Civil intervino luego de que un vecino alertara sobre una posible agresión. El testigo manifestó que había escuchado un fuerte grito proveniente del interior de la propiedad y que posteriormente observó a un hombre abandonar el lugar en un vehículo.

Cuando los agentes y el personal de emergencias ingresaron al domicilio encontraron a la mujer sin vida. De acuerdo con las primeras pericias, presentaba una herida de arma blanca en el cuello.

La víctima fue identificada como Melinda, de nacionalidad húngara.

La relación entre la víctima y el detenido

Según la reconstrucción inicial, la mujer le había alquilado una habitación al ciudadano argentino, quien llevaba aproximadamente dos meses viviendo en Benahavís.

También se investiga si ambos habían mantenido algún tipo de relación durante la pandemia. Sin embargo, las autoridades señalaron que hasta el momento no se pudo confirmar una relación de pareja, expareja o vínculo sentimental reciente.

“No hay constatada una relación de pareja, expareja o sentimental entre la persona sospechosa y la mujer”, explicó el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

El funcionario sostuvo que entre ambos existía un nivel de conocimiento previo y agregó que, por el momento, también fue descartado el robo como posible móvil del crimen.

La investigación continúa mientras se esperan los resultados definitivos de la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Málaga.

Medios españoles indicaron que el arma utilizada habría sido un cúter, aunque ese dato todavía no fue confirmado oficialmente por los investigadores.