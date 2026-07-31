El presidente Javier Milei recibió este viernes en la Casa Rosada las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede en la Argentina, Michael Wallace Banach.

La ceremonia se realizó a las 15 en el Salón Blanco y contó con la presencia del canciller Pablo Quirno. Durante el acto, el mandatario también recibió las credenciales de la embajadora de Alemania, Catalina Cullas, y del representante diplomático de Corea del Sur, Lee Chong Hwa.

La llegada de Banach marca el inicio de una nueva misión diplomática del Vaticano en el país y vuelve a generar expectativas sobre una posible visita del papa León XIV a la Argentina.

Entre las primeras tareas del nuevo nuncio estaría la coordinación de un eventual viaje del pontífice. Algunas versiones indican que podría concretarse durante noviembre e incluir también escalas en Uruguay y Perú.

Sin embargo, hasta el momento, el Vaticano no confirmó oficialmente la visita ni comunicó una fecha tentativa.

Días atrás, el canciller Quirno había recibido una copia de las cartas credenciales de Banach y destacó que su designación abre una nueva etapa en la relación entre la Iglesia católica y el Estado argentino.

El representante de la Santa Sede también mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.