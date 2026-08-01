Villarruel cruzó a Santilli y rechazó su pedido de renuncia

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió públicamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de que el funcionario cuestionara sus diferencias con el presidente Javier Milei y le sugiriera renunciar si no comparte el rumbo del Gobierno.

El enfrentamiento comenzó después de que Santilli criticara las declaraciones y posicionamientos públicos de Villarruel. Durante una entrevista radial, sostuvo que la vicepresidenta coloca “palos en la rueda” de la gestión y afirmó que, en caso de mantener sus diferencias, debería “dar un paso al costado”, crear su propio proyecto político y competir electoralmente.

Horas después, Villarruel publicó un mensaje en su cuenta de X. Aunque no mencionó directamente al jefe de Gabinete, lo describió como uno de los representantes de la dirigencia política contra la que compitió la fórmula presidencial en 2023.

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, escribió.

La vicepresidenta también reivindicó la conformación electoral que compartió con Milei y aseguró que se trató de “una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía” de la dirigencia tradicional.

“Sea democrático y respete el voto popular”, concluyó Villarruel en su publicación.

El intercambio profundizó las diferencias existentes dentro del oficialismo. Villarruel mantiene desde hace tiempo una relación distante con el Presidente y ha expresado públicamente desacuerdos con distintas decisiones de la administración nacional.

Santilli, por su parte, asumió como jefe de Gabinete a fines de junio y quedó a cargo de la coordinación política del Ejecutivo y de las negociaciones para impulsar la agenda oficial en el Congreso.

La discusión adquiere relevancia política porque involucra a dos de las principales autoridades nacionales y ocurre mientras el Gobierno busca fortalecer acuerdos legislativos y ordenar su estrategia de cara a las próximas elecciones.