Un hombre de 41 años fue detenido este sábado acusado de matar a su hijo de 12 años en una vivienda de Rafael Calzada, partido bonaerense de Almirante Brown.

El hecho fue descubierto cerca de las 11:40, luego de que la Policía recibiera un llamado al 911 que alertaba sobre una persona fallecida en una casa ubicada sobre la calle Río Negro al 1800.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por la propietaria del inmueble, una mujer de 80 años. En el fondo del terreno se encontraba la vivienda ocupada por su hijo, donde los agentes encontraron al niño acostado sobre una cama.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME. La médica que intervino constató que el chico ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el padre de la víctima se presentó posteriormente en la Comisaría Primera de Lomas de Zamora y admitió haber matado a su hijo. Por orden de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 17, quedó detenido.

Un médico policial examinó el cuerpo y constató un traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un edema en el lado derecho del rostro.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia que permitirá determinar con precisión la causa de la muerte.

Los investigadores establecieron que los padres del niño estaban separados. La madre vive en Lanús y, según la reconstrucción inicial, el hombre retiraba al chico los viernes y debía regresarlo los domingos.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó bajo la investigación de la fiscal Marcela Juan. La Justicia busca determinar las circunstancias y el momento en el que se produjo el crimen.