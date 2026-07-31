Milei rechazó que Estados Unidos haya “salvado” económicamente a la Argentina

El presidente Javier Milei rechazó que la asistencia financiera de Estados Unidos haya sido determinante para sostener el programa económico argentino durante el último año.

“Es intelectualmente deshonesto decir que nos salvó Estados Unidos”, afirmó durante una entrevista emitida por Telefe.

Según los números expuestos por el mandatario, la Argentina recibió recursos por unos 70.000 millones de dólares, de los cuales 2.500 millones habrían sido aportados por el Gobierno estadounidense.

Ese monto representa aproximadamente el 3,6% del total mencionado por Milei.

“Estamos hablando de un número que es menos del 5%. Es muy deshonesto que, de una torta de 100, digas que todo cambió por el 3%. Parece una cargada”, expresó.

La defensa del programa económico

Durante el reportaje, Milei aseguró que su administración enfrentó una corrida cambiaria por 41.000 millones de dólares, equivalente, según planteó, a cerca de la mitad de las reservas disponibles.

El Presidente sostuvo que el Gobierno pudo atravesar esa situación mientras avanzaba con la eliminación de las Letras Fiscales de Liquidez —LEFI— y el aumento de los encajes bancarios.

También afirmó que los efectos de la política monetaria pueden tardar hasta 24 meses en reflejarse plenamente en los precios.

“Nosotros pudimos fijar la cantidad de dinero recién a mitad de 2024, que fue cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central”, manifestó.

Respecto de la inflación, señaló que algunos meses registraron una reducción en los precios mayoristas, aunque reconoció que el impacto sobre el Índice de Precios al Consumidor puede demorar más tiempo.

Las cifras y las interpretaciones económicas corresponden a declaraciones del mandatario y no estuvieron acompañadas durante la entrevista por documentación técnica o comparaciones independientes.

Malvinas y la Selección argentina

Milei también se refirió a la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” que mostraron jugadores de la Selección luego de enfrentar a Inglaterra.

El Presidente consideró que no resulta conveniente mezclar el deporte con la política, aunque diferenció la reacción emocional de los futbolistas de una utilización partidaria.

“Los jugadores lo pueden hacer, por las emociones. Lo que no puede pasar es que eso lo haga un político”, afirmó.

Además, sostuvo que la recuperación de las islas debe buscarse mediante la diplomacia y no a través de gestos o confrontaciones públicas.

Respaldo a Manuel Adorni

En otro tramo de la entrevista, Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni y aseguró que mantiene contacto con él.

“Para mí, él es honesto”, manifestó. Sin embargo, aclaró que será la Justicia la encargada de determinar su situación.

El mandatario también afirmó que su Gobierno no interviene en las investigaciones judiciales.

Cuestionamientos al sistema electoral

Finalmente, Milei defendió la implementación de la Boleta Única de Papel y volvió a formular acusaciones contra el kirchnerismo.

El Presidente sostuvo que el cambio en el sistema electoral permitió evitar maniobras fraudulentas. No obstante, durante la entrevista no presentó pruebas específicas que respaldaran esas acusaciones.

Para los habitantes del sur de Santa Fe, las definiciones económicas tienen especial relevancia por su posible impacto sobre la inflación, el valor del dólar, el consumo, la producción y la actividad comercial de la región.