Boca analiza trasladar de manera transitoria su localía al estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán debido al mal estado del césped de La Bombonera.

La recuperación del campo de juego demandaría más tiempo del previsto, luego de que durante el partido frente a O’Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana, se observaran sectores con un marcado deterioro.

Aunque la decisión todavía no fue confirmada oficialmente, el estadio ubicado en Parque Patricios aparece como la principal alternativa para los próximos tres encuentros que Boca debe disputar como local.

El primero sería el miércoles, desde las 19, ante Estudiantes por el Torneo Clausura. Luego recibiría a Vélez el sábado 8 de agosto, con horario todavía por definir.

Además, el martes 11 de agosto, también a las 19, enfrentaría a Deportivo Recoleta por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El sector más afectado del campo de juego

El principal inconveniente se encuentra cerca de los bancos de suplentes, donde el césped presenta una diferencia de color y desgaste respecto del resto del terreno.

La menor exposición al sol en esa zona dificulta la recuperación y requiere un tratamiento más complejo.

Durante el receso por el Mundial, el club realizó trabajos con maquinaria pesada para levantar sectores del campo, mejorar el suelo y avanzar con una nueva siembra.

Sin embargo, las tareas se extendieron más de lo esperado y la actividad por la Copa Sudamericana impidió completar la recuperación.

La dirigencia también evaluó los estadios de Racing, Vélez y Lanús. No obstante, el Ducó se posicionó como la opción más firme y ya hubo conversaciones entre Boca y Huracán por el posible préstamo.

En caso de concretarse la mudanza, el equipo volvería a jugar en La Bombonera durante el fin de semana del 30 de agosto, cuando reciba a Lanús por la séptima fecha del Clausura.

La última vez que Boca trasladó su localía por problemas en el césped fue en febrero de 2024, cuando enfrentó a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro.