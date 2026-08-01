El Gobierno nacional comenzará agosto con una agenda marcada por paros y movilizaciones de sindicatos, organizaciones sociales y sectores estudiantiles. Las primeras medidas están previstas para el lunes 3 de agosto y continuarán durante el resto de la semana.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía. El gremio reclama un aumento salarial de emergencia y cuestiona los despidos y la reducción de estructuras dentro de organismos públicos.

Para la misma jornada, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció una huelga docente de alcance nacional, coincidente con el regreso a clases después del receso invernal.

Desde la organización gremial señalaron que la medida responde a la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente y al reclamo por salarios, condiciones laborales, capacitación e inversión educativa.

La convocatoria podría tener repercusión en las escuelas de Santa Fe, aunque el impacto dependerá del nivel de adhesión que tenga la medida entre los gremios y docentes de la provincia.

Los gremios docentes preparan nuevas acciones

Los sindicatos docentes vinculados a la Confederación General del Trabajo también anticiparon protestas durante agosto.

El secretario general de la Unión de Docentes Argentinos, Sergio Romero, informó que el sector presentará un plan de lucha que incluirá clases informativas, volanteadas y manifestaciones en espacios públicos.

Además, no se descarta una movilización frente al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. Los gremios denuncian una pérdida del poder adquisitivo de los salarios y una reducción de la inversión pública en educación.

Romero aseguró que las autoridades nacionales reciben a los representantes sindicales, pero consideró que no ofrecen respuestas concretas a los problemas del sistema educativo.

Movilizaciones frente al Congreso

Otra jornada de protesta está prevista para el jueves 6 de agosto, cuando el Senado analice una modificación relacionada con la protección de la propiedad privada, según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas.

En las inmediaciones del Congreso se concentrarán la CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). También se espera la participación de organizaciones estudiantiles.

Los sectores convocantes expresaron su rechazo al proyecto que será debatido en la Cámara alta y anticiparon una movilización de alcance nacional.

Al día siguiente, el viernes 7 de agosto, organizaciones gremiales y sociales participarán de la tradicional marcha de San Cayetano, que se realizará en el barrio porteño de Liniers.

La convocatoria tendrá como principales consignas el pedido de trabajo, mejoras salariales y asistencia para los sectores más afectados por la situación económica.

La respuesta del Gobierno

Desde el Gobierno nacional minimizaron las protestas y sostuvieron que los sectores convocantes forman parte de la oposición política.

El Ministerio de Capital Humano también advirtió que durante el paro docente deberá garantizarse una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual.

La cartera indicó que se encuentra vigente la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que considera a la educación como un servicio esencial y establece niveles mínimos de funcionamiento durante las medidas de fuerza.

El Gobierno anticipó que podría aplicar sanciones si no se cumplen esas disposiciones. CTERA, por su parte, sostiene que la medida se enmarca en el derecho de los trabajadores a reclamar por salarios y condiciones laborales.