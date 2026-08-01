El diputado nacional Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto para modificar el Código Penal e incorporar como delitos el mercenarismo y la conformación de organizaciones armadas privadas ilegales.

La iniciativa apunta a establecer sanciones para quienes presten servicios militares a cambio de dinero fuera de las situaciones autorizadas por la legislación argentina o el Derecho Internacional.

El proyecto también penaliza a quienes constituyan, financien, organicen o integren este tipo de estructuras. Según explicó el legislador del Frente Renovador, el objetivo es preservar el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza y proteger la seguridad nacional, la soberanía y el orden constitucional.

La propuesta contempla un agravamiento de las penas cuando estas organizaciones afecten la defensa del país, recluten a menores de edad o faciliten delitos como crímenes de guerra, genocidio, terrorismo o delitos de lesa humanidad.

El texto excluye de manera expresa a las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y de seguridad cuando actúen en funciones oficiales. Tampoco alcanza a las misiones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas, a las empresas de seguridad privada que trabajan dentro del marco legal ni al personal humanitario y sanitario.

Reclutamiento para conflictos extranjeros

La reforma también busca contemplar las nuevas modalidades de reclutamiento, financiamiento y operación transnacional que aparecen en los conflictos armados actuales.

Gutiérrez sostuvo que la legislación argentina no cuenta con herramientas específicas para investigar y sancionar estas actividades.

“Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado”, afirmó el diputado.

El legislador vinculó la presentación con investigaciones judiciales sobre posibles redes dedicadas a reclutar ciudadanos argentinos para participar en conflictos armados en otros países.

“Mientras la Justicia argentina investiga redes de reclutamiento de ciudadanos para combatir en guerras extranjeras, nuestro Código Penal todavía carece de una regulación específica sobre el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas. Esta reforma viene a cubrir ese vacío legal”, concluyó.

La iniciativa deberá comenzar ahora su recorrido por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados antes de llegar al recinto.