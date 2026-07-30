El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció una nueva etapa en la relación bilateral con Perú, luego de reunirse en Lima con la flamante mandataria peruana, Keiko Fujimori.

El encuentro se desarrolló el martes 28 de julio, en el marco de la ceremonia de asunción de Fujimori como presidenta de Perú. La dirigente se convirtió en la primera mujer elegida para ocupar la jefatura del Estado peruano.

Tras regresar a La Paz, Paz Pereira aseguró que ambos países acordaron avanzar en proyectos de infraestructura, corredores logísticos, cooperación energética y fortalecimiento del comercio bilateral.

Uno de los puntos principales será la reactivación del Gabinete Binacional Bolivia-Perú, un mecanismo de coordinación política que reúne a los presidentes y ministros de ambas naciones.

“Hemos logrado retomar con fuerza la relación estratégica con el Perú, una hermandad que vuelve a ser prioridad. Reactivamos el Gabinete Binacional para concretar proyectos que cambiarán nuestra historia”, expresó el mandatario boliviano.

Puerto de Ilo y conexión ferroviaria

Entre las iniciativas mencionadas aparece la consolidación del puerto peruano de Ilo como una vía de salida para el comercio exterior de Bolivia hacia el océano Pacífico.

La propuesta busca reducir los costos logísticos y diversificar las rutas utilizadas para las exportaciones e importaciones bolivianas, teniendo en cuenta que el país no posee una salida soberana al mar.

También se pretende impulsar una conexión ferroviaria entre las localidades fronterizas de Guaqui y Desaguadero, con el objetivo de vincular el sistema ferroviario del sur de Perú con el altiplano boliviano.

Otro de los proyectos destacados es la carretera Cobija-Extrema, en el norte de Bolivia. Según Paz Pereira, la obra permitiría mejorar la integración de los departamentos amazónicos de Beni y Pando con los principales corredores comerciales de la región.

Una agenda que incluye a la Argentina

El presidente boliviano indicó que la estrategia no se limitará a la relación con Perú. El objetivo de su gobierno es impulsar una red sudamericana de infraestructura y energía que también involucre a la Argentina, Brasil y Chile.

Para los lectores del sur santafesino, el proceso puede resultar relevante por la posible vinculación de la Argentina con nuevos corredores comerciales y logísticos regionales. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron detalles sobre las obras, inversiones o zonas argentinas que formarían parte de la iniciativa.