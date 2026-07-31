Pedro Sánchez viajó a Ceuta y denunció una “violación de la integridad territorial de España”

El presidente español recorrió la frontera del Tarajal luego del ingreso irregular de más de 50.000 personas desde Marruecos. Prometió utilizar todos los recursos del Estado para restablecer la seguridad.
Internacionales31/07/2026 Felipe aguilera

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajó este viernes a Ceuta en medio de la grave crisis migratoria registrada en la frontera con Marruecos y calificó lo sucedido como una “violación de la integridad territorial de España”.

Sánchez recorrió la zona fronteriza del Tarajal acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y posteriormente encabezó una conferencia de prensa en la Asamblea de la ciudad autónoma.

Según la última estimación del Ministerio del Interior español, más de 50.000 personas ingresaron irregularmente a Ceuta desde la madrugada del jueves. Las autoridades indicaron que cerca de 25.000 regresaron posteriormente a Marruecos.

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“El Gobierno de España está con la ciudad de Ceuta y nos hacemos cargo del estado emocional y de la situación de angustia que están viviendo en las últimas horas”, manifestó Sánchez.

El mandatario sostuvo que Ceuta es una ciudad española y afirmó que el ingreso masivo merece el “reproche más enérgico posible”. También garantizó que el Estado utilizará sus recursos para proteger a los habitantes y recuperar la normalidad.

“Vamos a utilizar todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutíes y la convivencia en la ciudad autónoma de Ceuta”, expresó.

Sánchez responsabilizó a las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y aseguró que difundieron información engañosa sobre las posibilidades de ingresar y permanecer en territorio español.

A diferencia de la crisis fronteriza ocurrida en 2021, el presidente destacó que la comunicación con las autoridades marroquíes fue “constante, fluida y razonable”. No obstante, pidió a Marruecos una intervención más rápida y contundente.

El Gobierno español también analiza instalar barreras marítimas en el espigón que separa Ceuta de la ciudad marroquí de Castillejos. La medida permitiría adecuar los controles fronterizos a una reciente resolución del Tribunal Supremo español.

La situación representa una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera sur de Europa y volvió a instalar el debate sobre el control territorial, las políticas migratorias y la relación diplomática entre España y Marruecos.

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