La inflación de julio podría interrumpir la tendencia descendente registrada durante los últimos meses y volver a ubicarse por encima del 2%, de acuerdo con las estimaciones preliminares elaboradas por distintas consultoras privadas.

El dato oficial será difundido el jueves 13 de agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Hasta entonces, las proyecciones privadas sitúan al Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1,8% y el 2,1%.

De confirmarse las estimaciones más altas, julio registraría un leve incremento frente al 1,9% informado en junio. La inflación había alcanzado el 3,4% en marzo, descendió al 2,6% en abril y se ubicó en el 2,1% durante mayo.

Turismo y vacaciones de invierno

Uno de los factores que habría presionado sobre el índice fue el aumento de los servicios relacionados con el turismo durante las vacaciones de invierno.

La consultora C&T estimó que la inflación se mantendría en torno al 1,9%. Según su relevamiento, los componentes estacionales y la inflación núcleo mostraron subas superiores a las de junio, mientras que los precios regulados tuvieron un comportamiento más moderado.

La actividad turística, los pasajes aéreos y el movimiento generado por el Mundial de fútbol fueron señalados como algunos de los principales factores estacionales del mes.

En contrapartida, la indumentaria registró bajas por el comienzo de las liquidaciones de la temporada de invierno.

Qué pasó con los alimentos

EcoGo calculó que la inflación de julio podría alcanzar el 2,1%, lo que representaría un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto de junio.

Durante la cuarta semana del mes, los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron un 0,5%. La consultora proyectó una inflación mensual cercana al 2% para ese segmento.

Al incorporar los alimentos consumidos fuera del hogar, el incremento estimado para el rubro se ubicó en el 1,8%.

C&T, en tanto, calculó una suba del 1,6% en alimentos y bebidas. La disminución en el precio de algunas frutas ayudó a moderar el resultado.

Diferencias entre las consultoras

La Fundación Libertad y Progreso también anticipó un rebote transitorio, relacionado con las vacaciones de invierno y los aumentos en alimentos y bebidas no alcohólicas.

El economista Julián Neufeld consideró que durante el segundo semestre los precios podrían retomar la tendencia descendente y estabilizarse por debajo del 2% mensual. Se trata, sin embargo, de una proyección privada y no de un resultado confirmado.

Equilibra presentó la estimación más baja y proyectó una inflación del 1,8%. La consultora registró una aceleración en alimentos y bebidas no estacionales, pero señaló que las rebajas en ropa y otros productos estacionales ayudarían a reducir el índice general.

El jueves 6 de agosto, el Banco Central difundirá el Relevamiento de Expectativas de Mercado, que reunirá las proyecciones de economistas y consultoras.

Para las familias del sur de Santa Fe, el dato será relevante por su impacto directo sobre alimentos, servicios, alquileres y el poder adquisitivo de los ingresos.