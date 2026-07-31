El Gobierno nacional dispuso un aumento parcial de los impuestos que integran el precio de los combustibles, que comenzará a regir desde agosto en todo el país.

La medida fue establecida mediante el Decreto 693/2026, publicado este viernes 31 de julio en el Boletín Oficial. Además, el Ejecutivo decidió postergar hasta septiembre la aplicación del remanente correspondiente a las actualizaciones acumuladas durante 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026.

En el caso de las naftas sin plomo, tanto las de hasta 92 RON como las de mayor octanaje, y de la nafta virgen, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos aumentará $10,572 por unidad de medida. A ese monto se sumarán $0,648 correspondientes al Impuesto al Dióxido de Carbono.

Para el gasoil, el incremento será de $9,511 por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y de $1,084 por el tributo al dióxido de carbono.

También se aplicará un diferencial de $5,150 en la región patagónica y en el departamento mendocino de Malargüe, de acuerdo con lo establecido en la Ley 23.966.

Estos valores se incorporarán a los montos impositivos que ya se encuentran vigentes. Sin embargo, todavía no está definido cuál será el aumento final que observarán los consumidores en las estaciones de servicio.

El precio definitivo dependerá de si las empresas petroleras trasladan la actualización completa a los surtidores o aplican modificaciones adicionales por razones comerciales.

El Gobierno mantiene de esta manera el esquema de incrementos mensuales parciales que aplica desde agosto de 2025. El objetivo oficial es evitar que las actualizaciones impositivas acumuladas produzcan un único aumento significativo en el precio de las naftas y el gasoil.

La medida tendrá impacto en el transporte, la actividad productiva y los costos logísticos, sectores de especial relevancia para las localidades del sur santafesino.