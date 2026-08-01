Boca Juniors cambiará de estadio para enfrentar a Estudiantes de La Plata por el encuentro pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura. Debido a los trabajos que se realizan sobre el césped de la Bombonera, el partido se disputará en la cancha de Huracán.

La Liga Profesional confirmó que el encuentro se jugará el miércoles 5 de agosto, a partir de las 19, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.

El compromiso había sido postergado porque Boca viajó a Chile durante la segunda fecha del campeonato para disputar la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins.

En principio, el cambio de localía será únicamente para el partido contra Estudiantes. Sin embargo, existe la posibilidad de que también alcance al encuentro ante Vélez y al próximo compromiso como local por la Copa Sudamericana, en caso de que las tareas en el campo de juego no finalicen a tiempo.

Durante el receso, Boca realizó trabajos de mejora y resembrado en uno de los sectores de la Bombonera. La zona cercana a los palcos presentó diferencias respecto del resto del terreno durante el partido frente a O’Higgins y generó dificultades para los jugadores.

La dirigencia decidió preservar el césped para permitir que continúe su recuperación. Por ese motivo, Boca trasladará temporalmente su localía al estadio de Huracán.