Las exportaciones de productos originados en Santa Fe aumentaron un 28,1% durante los primeros cinco meses de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

Por otra parte, las operaciones realizadas a través de las aduanas ubicadas en territorio santafesino alcanzaron los 13.587,1 millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento interanual del 17,3%.

Los dos indicadores miden aspectos diferentes. El primero contempla los bienes producidos dentro de la provincia, mientras que el segundo toma en cuenta las mercaderías despachadas por las aduanas santafesinas, independientemente de su lugar de producción.

Según informó el Gobierno provincial, Santa Fe se mantuvo como la segunda jurisdicción exportadora del país por volumen, detrás de Buenos Aires.

Aunque Catamarca, Jujuy y Santa Cruz encabezaron las variaciones porcentuales, con aumentos del 118,7%, 94,2% y 86,2%, respectivamente, Santa Fe combinó un crecimiento sostenido con una participación de gran escala dentro del comercio exterior argentino.

Crecimiento en la Aduana de Venado Tuerto

El informe provincial indicó que las aduanas de Venado Tuerto, Villa Constitución, San Lorenzo, Santa Fe, Rosario y Rafaela registraron incrementos acumulados durante los primeros cinco meses del año.

El dato tiene relevancia para el sur santafesino porque muestra una mayor actividad exportadora a través de la Aduana de Venado Tuerto, un punto estratégico para las empresas agroindustriales y productivas de General López y la región.

El comunicado oficial, sin embargo, no precisó el monto exportado desde cada una de las aduanas ni cuáles fueron los sectores que explicaron el crecimiento.

“Santa Fe demuestra que su producción tiene destino internacional y que cada vez más sectores se insertan en los mercados globales”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Puccini.

El funcionario afirmó que el aumento de las exportaciones representa “más trabajo, más producción y más presencia en el mundo”.

Programas para empresas exportadoras

La Provincia también informó que continuará desarrollando herramientas destinadas a facilitar la inserción internacional de las empresas santafesinas.

Entre ellas se encuentra el Santa Fe Business Forum 2026, que se realizará del 31 de agosto al 4 de septiembre. De acuerdo con la información oficial, participarán más de 250 compradores internacionales provenientes de 43 países y alrededor de mil empresas de la provincia.

La actividad incluirá rondas de negocios, encuentros de inversión y capacitaciones vinculadas con el comercio exterior.

Además, el programa In Company brinda actualmente asistencia técnica a más de 260 empresas radicadas en 90 localidades. La iniciativa busca elaborar planes de internacionalización y acompañar a pequeñas y medianas empresas en sus primeras operaciones de exportación.