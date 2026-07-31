La Policía de Investigaciones realizó seis allanamientos en el barrio San Agustín II de la ciudad de Santa Fe, en el marco de distintas causas por presunta comercialización de estupefacientes.

Como resultado de los operativos fueron detenidos dos hombres de 26 y 28 años, identificados por sus iniciales como T.A.O. y A.E.B. Ambos quedaron investigados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.



También fueron aprehendidas siete personas, entre ellas una adolescente, mientras que otras dos quedaron notificadas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737 y continuaron en libertad.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron más de 80 gramos de cocaína, distribuidos en dosis fraccionadas y trozos compactos. Además, encontraron marihuana, una planta de cannabis y distintos elementos presuntamente utilizados para preparar y dividir las sustancias.

Entre los objetos incautados había papeles para fraccionamiento, platos y tarjetas con restos de cocaína, dinero en efectivo, 20 teléfonos celulares, una tablet y tres cámaras de videovigilancia.

Los allanamientos fueron autorizados por el juez Octavio Silva y contaron con la intervención del fiscal Eric Fernández, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico.

Las dos personas detenidas quedaron alojadas en dependencias de la Unidad Regional I y a disposición de la Justicia. En el caso de la adolescente intervino la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente.

Según la información oficial, las causas comenzaron a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.

En los operativos participaron distintas áreas de la PDI, grupos tácticos de varias unidades regionales, efectivos de la Policía de Acción Táctica, la División Canes y la Brigada Aérea.