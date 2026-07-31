El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que Santa Fe es “la provincia más productiva de la República Argentina” y aseguró que la administración provincial busca ampliar los mercados internacionales para fortalecer las exportaciones y la competitividad de sus empresas.

Las declaraciones fueron realizadas este jueves durante la apertura de la jornada “Santa Fe en el mundo”, desarrollada en el Salón Terrazas de La Fluvial, en Rosario.

La actividad fue impulsada por el Consejo Económico y Social y reunió a funcionarios, empresarios, representantes universitarios e instituciones productivas. El objetivo fue analizar las oportunidades que podrían generar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y el comercio con América del Norte y Asia.

Durante su discurso, Pullaro defendió la articulación entre el sector público y el privado como herramienta para diseñar políticas productivas.

“Hoy, en la política nacional, hay mucho grito y mucho agravio. En Santa Fe demostramos que es posible construir políticas públicas de otra manera, a partir de la articulación público-privada”, sostuvo.

El mandatario también valoró el funcionamiento del Consejo Económico y Social, creado por ley en 2016, y destacó que continuó trabajando durante distintas administraciones provinciales.

Pullaro señaló que, desde el inicio de su gestión, la Provincia busca sostener los mercados existentes y abrir nuevos destinos para la producción santafesina. Dentro de esa estrategia mencionó la participación en encuentros internacionales, el acompañamiento a pequeñas y medianas empresas exportadoras y las obras de infraestructura.

Según afirmó el gobernador, durante los últimos 30 meses Santa Fe realizó inversiones equivalentes a las ejecutadas en los ocho años anteriores. También aseguró que el Gobierno provincial redujo gastos, bajó impuestos y destinó recursos a rutas, energía, gasoductos, puertos y aeropuertos.

“Tenemos grandes oportunidades y debemos construirlas entre todos los santafesinos, con el sector privado planificando y el Estado acompañando y apuntalando ese proceso”, expresó.

El perfil exportador de la provincia

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que Santa Fe se consolidó como la principal provincia exportadora del país y destacó el crecimiento del sistema logístico y portuario.

Puccini aseguró que durante 2025 los puertos santafesinos registraron un movimiento de cargas superior al de Nueva Orleans y Santos. El dato fue presentado por el funcionario como una muestra del peso que tiene la producción provincial dentro del comercio exterior argentino.

El ministro consideró, además, que la apertura comercial impulsada por el Gobierno nacional puede representar una oportunidad, siempre que esté acompañada por medidas destinadas a proteger y fortalecer a las pymes y las cadenas de valor.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Otro de los principales temas del encuentro fue el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social, Jorge Dolce, afirmó que el nuevo escenario permitiría acceder a un mercado de alrededor de 700 millones de consumidores.

La jornada se desarrolló como parte de la estrategia provincial para promover las exportaciones, atraer inversiones y facilitar el acceso de las empresas santafesinas a nuevos mercados.

Para el sur santafesino, estas políticas resultan relevantes por el peso que tienen en la región la producción agropecuaria, la industria metalmecánica, las pymes y las empresas vinculadas al complejo exportador.