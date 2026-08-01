La Policía de Investigaciones detuvo en Vedia, provincia de Buenos Aires, a un joven de 21 años investigado por el robo de una motocicleta ocurrido el 30 de julio en Diego de Alvear.

Los procedimientos fueron realizados por agentes de la PDI Distrito Rufino, junto con personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Leandro N. Alem y efectivos policiales de Vedia.

Los allanamientos se concretaron en cumplimiento de exhortos librados por la Justicia, en el marco de una causa por hurto calificado.

Durante los operativos fue detenido Alan L., de 21 años. Además, un adolescente de 15 años fue identificado y será citado por la Justicia de Menores para determinar su posible participación en el hecho.

Los investigadores secuestraron una motocicleta Honda GLH y diferentes autopartes que corresponderían al vehículo denunciado como sustraído, entre ellas la chapa patente, el tablero, plásticos laterales y el colín.

También fueron incautados un casco, prendas de vestir y un par de zapatillas deportivas, considerados elementos de interés para la investigación.

La fiscal Rafaela Florit, de la Unidad Fiscal de Rufino, dispuso que el detenido fuera trasladado a la Subcomisaría 6.ª de Diego de Alvear para ser notificado de la causa.

Posteriormente, quedó alojado en la Alcaldía Departamental de Melincué, donde permanecerá a disposición de la Justicia hasta la realización de la audiencia imputativa.