Leandro Petersen renunció a su cargo como director comercial y de marketing de la Asociación del Fútbol Argentino después de nueve años de gestión.

El anuncio se realizó en el predio Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza, durante un encuentro encabezado por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. También participaron dirigentes, integrantes del cuerpo técnico de la Selección argentina y representantes de empresas patrocinadoras.

Petersen explicó que su salida formaba parte de una decisión que había comenzado a planificarse con anterioridad.

“Desde hace mucho tiempo veníamos planificando esto, a algunos se los habíamos contado incluso antes del Mundial, porque las etapas se cumplen. En el caso mío tenía otros desafíos, otros proyectos que voy a empezar a afrontar a partir de ahora”, sostuvo.

El dirigente había llegado al área comercial en 2017, cuando la AFA atravesaba una compleja situación económica e institucional. Según detalló durante su despedida, en aquel momento la entidad contaba con seis marcas patrocinadoras.

Actualmente, la Selección argentina tiene acuerdos con más de 100 empresas, mientras que la Liga Profesional cuenta con 26 contratos comerciales.

Durante su gestión, la AFA también amplió su presencia en mercados internacionales como China, India, Estados Unidos y distintos países de Medio Oriente. El modelo comercial desarrollado por la entidad fue presentado en dos oportunidades como caso de estudio en la Harvard Business School.

La investigación en Estados Unidos

La salida de Petersen coincide con el avance de una investigación en tribunales estadounidenses relacionada con contratos y movimientos financieros de dirigentes de la AFA.

De acuerdo con la información publicada por la Agencia Noticias Argentinas, Petersen aparece mencionado como una figura relevante para reconstruir la firma de acuerdos comerciales y determinadas operaciones de la conducción de la entidad.

Sin embargo, no se difundieron detalles precisos del expediente ni se confirmó públicamente que la investigación haya sido la causa de su renuncia. Por ese motivo, cualquier relación directa entre ambos hechos debe considerarse una versión no confirmada.

En su despedida, Petersen agradeció a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y al Comité Ejecutivo de la AFA por el respaldo recibido durante su gestión.

“Me llevo el orgullo por todo lo construido y por haber sido parte de esta historia. AFA estará siempre en mi vida y en mi corazón”, publicó en sus redes sociales.