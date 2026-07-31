Boca Juniors consiguió una trabajada clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino cayó 1-0 ante O’Higgins en el estadio El Teniente de Chile, igualó la serie 1-1 y terminó imponiéndose 4-3 en la tanda de penales.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena no tuvo una buena actuación y debió sufrir hasta el último remate para asegurar su continuidad en el certamen continental.

O’Higgins marcó el único gol del partido a los 27 minutos del segundo tiempo. Francisco González aprovechó un despeje defectuoso de Nicolás Figal y conectó una volea baja dentro del área que dejó sin reacción al arquero Álvaro Montero.

Boca había tenido algunas aproximaciones durante la primera etapa, principalmente a través de Lautaro Blanco, Tomás Aranda y Miguel Merentiel, pero no logró convertir. El conjunto chileno también generó situaciones y sostuvo la ventaja durante el tramo final.

Después del gol local, Boca estuvo cerca del empate con un remate de Leonel Flores que impactó en el travesaño. Tomás Aranda también contó con dos oportunidades, aunque el arquero Omar Carabalí respondió de manera segura.

La igualdad global llevó la definición a los penales. Para Boca convirtieron Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Nicolás Figal y Lautaro Blanco, mientras que Aranda no pudo superar a Carabalí.

En O’Higgins anotaron Francisco González, Arnaldo Castillo y Miguel Brizuela. Thiago Vecino desvió su disparo y Álvaro Montero contuvo el remate de Luis Pávez, una atajada que aseguró la clasificación del equipo argentino.

La victoria representa un alivio para Boca en el inicio del segundo ciclo de Arruabarrena como entrenador. En los octavos de final, el Xeneize deberá enfrentar a Recoleta de Paraguay por un lugar entre los ocho mejores de la competencia.