El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol abrió un procedimiento disciplinario extraordinario contra el Barcelona por sus presuntos contactos con Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid.

La investigación comenzó después de una denuncia presentada por el club madrileño, que sostiene que el Barcelona habría negociado con el futbolista cuando todavía tiene contrato vigente. La RFEF designó un instructor y comunicó la medida a las dos instituciones.

El Atlético denunció al Barcelona ante la Federación Española y la FIFA el pasado 30 de junio. Según la presentación, el conjunto catalán habría mantenido conversaciones con Álvarez durante el denominado “período protegido”, sin contar con la autorización del club dueño de su pase.

El delantero cordobés, de 26 años, llegó al Atlético desde Manchester City y tiene vínculo hasta 2030. Su contrato incluye una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

El conflicto aumentó luego de que el Barcelona presentara una propuesta cercana a los 100 millones de euros. La oferta fue rechazada por el Atlético, que manifestó públicamente que no tiene intención de vender al atacante argentino.

Durante el Mundial, Álvarez reconoció que había hablado con los dirigentes madrileños y expresó su deseo de ser transferido. “Creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, declaró, aunque sin mencionar directamente al Barcelona.

Ahora, el club catalán deberá presentar sus alegaciones y aportar documentación para responder a la denuncia. La apertura del expediente no significa que el Barcelona haya cometido una infracción, sino que la Federación analizará si existieron contactos contrarios a la normativa deportiva.

El caso genera especial interés en Argentina por tratarse de una de las principales figuras de la Selección nacional. Mientras avanza el procedimiento, el futuro deportivo de Julián Álvarez continúa siendo uno de los temas centrales del mercado europeo.