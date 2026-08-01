Siete personas murieron, entre ellas tres menores de edad, como consecuencia de un choque frontal ocurrido entre un automóvil y un camión en la Ruta Provincial 192, en la provincia de Buenos Aires.

El siniestro vial se produjo durante el viernes a la altura del kilómetro 122, en el tramo que une el partido de Exaltación de la Cruz con la localidad de Torres.

Según informaron fuentes policiales, un camión Mercedes-Benz, conducido por un joven de 22 años y en el que también viajaba un hombre de 53, chocó de frente contra un Chevrolet Chevette ocupado por ocho personas.

Como consecuencia del fuerte impacto, siete de los ocupantes del automóvil perdieron la vida. Las víctimas fueron identificadas como Emiliano Moreira, de 32 años; Tamara Alverneque, de 35; Ludmila Fredes, de 20; Santiago Fredes, de 19; Milagros Moreira, de 15; Josefina Moreira, de 12; y Martín Moreira, de 10 años.

El único sobreviviente del automóvil, Ignacio Sobot, de 21 años, fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona con heridas de consideración. De acuerdo con la información disponible, permanece internado con pronóstico reservado.

El conductor del camión, Juan Bautista Rodríguez, y su acompañante, Mariano Humberto Sandi, resultaron ilesos.

Personal médico y policial trabajó en el lugar, mientras el tránsito permaneció parcialmente interrumpido para permitir las tareas de los peritos de la Policía Científica de Campana.

La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Nogueira, de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, quien caratuló provisoriamente el caso como homicidio culposo.

Además, se ordenó la realización de las autopsias en la Morgue Policial de Campana. Las circunstancias y la mecánica del choque continúan bajo investigación.