La Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay incautó 13 perros de raza Dachshund, conocidos popularmente como salchichas, que eran trasladados de manera irregular en un vehículo que intentaba ingresar al país vecino desde la Argentina.

El procedimiento se realizó en el puente internacional General Artigas, que conecta la ciudad entrerriana de Colón con Paysandú. Durante la inspección, los agentes encontraron 12 cachorros de aproximadamente un mes y una hembra adulta ocultos en el interior del automóvil.

Según informó oficialmente el organismo aduanero, el traslado no cumplía con la normativa vigente para el ingreso de animales al territorio uruguayo. Los perros no contaban con la documentación sanitaria obligatoria, por lo que las autoridades frenaron el cruce e iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes.

Tras el operativo, los animales quedaron bajo la custodia de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Allí recibirán atención y permanecerán alojados mientras continúa el procedimiento aduanero.

Una vez finalizada esa instancia, los perros serán puestos a disposición del Instituto Nacional de Bienestar Animal. El organismo deberá evaluar si corresponde aplicar una cuarentena, de acuerdo con los protocolos sanitarios establecidos.

Posteriormente, está previsto que los ejemplares sean derivados a una organización protectora para completar su vacunación, esterilización y cuidado. El objetivo será garantizar su recuperación y determinar las condiciones para su alojamiento definitivo.

Laura De León, integrante de la organización Amigos de los Animales de Paysandú, manifestó públicamente su disposición para colaborar con el cuidado de los perros y con los gastos veterinarios.

La proteccionista también puso en duda que los 12 cachorros pertenezcan a la única hembra adulta encontrada en el vehículo. Sin embargo, esa apreciación no fue confirmada mediante estudios veterinarios ni por las autoridades intervinientes.

El caso volvió a poner el foco sobre los controles sanitarios para el traslado internacional de mascotas y los riesgos que enfrentan los animales transportados sin documentación ni condiciones adecuadas.