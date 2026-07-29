Un turista neerlandés de 26 años murió este martes después de que volcara la embarcación en la que realizaba una excursión por el sector brasileño de las Cataratas del Iguazú.

El joven viajaba acompañado por integrantes de su familia política cuando, por motivos que todavía se intentan establecer, el pequeño bote perdió estabilidad y se dio vuelta sobre uno de sus laterales.

Como consecuencia del vuelco, todos los pasajeros que se encontraban a bordo cayeron al agua. El episodio se produjo mientras el río Iguazú atravesaba una crecida, aunque hasta el momento no se informó oficialmente si esa situación tuvo una relación directa con el accidente.

La víctima no pudo ser salvada y su fallecimiento fue confirmado posteriormente por los responsables de Macuco Safari, la empresa encargada de organizar este tipo de recorridos turísticos en las Cataratas del Iguazú.

Además del joven fallecido, otras dos personas que viajaban en la embarcación fueron rescatadas luego del accidente. Ambas son turistas neerlandeses y fueron trasladadas al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, ubicado en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú.

Uno de los sobrevivientes es un hombre de 49 años. De acuerdo con la información conocida, permanecía consciente, orientado y respiraba sin asistencia médica.

La otra persona rescatada es el yerno del hombre de 49 años. No necesitó recibir atención médica, aunque permaneció bajo observación en el establecimiento de salud.

Tras el vuelco, personal de la Armada de Brasil se trasladó hasta el lugar para colaborar con el operativo de emergencia y realizar las primeras evaluaciones sobre lo ocurrido.

Los agentes también supervisaron las medidas adoptadas por los organismos que participaron del rescate y de la asistencia a los pasajeros de la embarcación.

La investigación quedó bajo la órbita de la Capitanía Fluvial del Río Paraná. El organismo deberá establecer en qué circunstancias el bote perdió estabilidad y cuáles fueron los factores que provocaron el vuelco.

Por el momento, no se difundieron conclusiones oficiales sobre las causas del accidente. Tampoco se informaron otros detalles sobre la cantidad total de pasajeros que se encontraban a bordo al momento del episodio.

El trágico hecho ocurrió durante una de las excursiones que se realizan en el sector brasileño de las Cataratas del Iguazú, uno de los principales atractivos turísticos de la región fronteriza entre Brasil y Argentina.