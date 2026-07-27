La Justicia de Bahía Blanca resolvió que los herederos de un hombre que solicitó un crédito en 2009 deberán responder por una parte de aquella deuda, además de los intereses y las costas judiciales acumuladas durante el proceso.

La sentencia fue dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7, a cargo de la jueza María Fernanda Arzuaga, quien hizo lugar al reclamo presentado por el Fondo de Garantías de Buenos Aires, conocido como FO.GA.BA. SAPEM.

El origen del caso se remonta a 2009, cuando un hombre identificado como Ángel solicitó un préstamo personal de $9.000 al Banco Provincia en Bahía Blanca.

Para acceder al crédito, contó con una garantía de FO.GA.BA., una sociedad estatal bonaerense que facilita el financiamiento mediante el respaldo de préstamos otorgados por entidades bancarias.

La garantía cubría el 75% de la operación, equivalente a $6.750. Ante el incumplimiento del pago, la sociedad debió abonar esa suma al banco y posteriormente inició una demanda judicial para recuperar el dinero.

El titular del crédito murió en 2024 y el expediente continuó contra sus herederos. Según consta en la causa, fueron notificados, pero no se presentaron a ejercer su defensa, por lo que la Justicia los declaró en rebeldía.

La jueza determinó que deberán pagar los $6.750 abonados por FO.GA.BA., más los intereses generados desde el 25 de junio de 2009 y las costas del proceso.

El material difundido sobre el fallo no precisa cuál es el valor final actualizado de la deuda, debido a que los intereses deberán ser calculados conforme a los parámetros establecidos en la sentencia.

La resolución también aclara que los familiares no deberán responder con su patrimonio personal. La obligación alcanzará únicamente hasta el límite del valor de los bienes que hayan recibido como parte de la sucesión.

Una vez que la sentencia quede firme, los herederos dispondrán de un plazo de diez días para cumplir con el pago.