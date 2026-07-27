Las Cataratas del Iguazú registraron este domingo 26 de julio un importante aumento del caudal, que alcanzó aproximadamente cinco veces el promedio habitual.

Según el monitoreo hidrológico citado en el reporte, a las 8 se contabilizaron 7.500.000 litros de agua por segundo en los diferentes saltos del atractivo turístico ubicado en la provincia de Misiones.

El incremento modificó notablemente el paisaje y aumentó la intensidad con la que el agua cae sobre los 275 saltos que integran las Cataratas.

Pese a las condiciones del río, el Parque Nacional Iguazú mantiene habilitados los circuitos Superior e Inferior, además del Sendero Verde y el Sendero Macuco.

En esos sectores, los visitantes pueden observar el aumento del volumen de agua, aunque deben respetar las indicaciones del personal y las medidas de seguridad establecidas dentro del área protegida.

La Garganta del Diablo continúa cerrada

El circuito que conduce a la Garganta del Diablo permanece cerrado de manera preventiva debido al elevado caudal del río Iguazú.

La medida busca proteger a los visitantes y evitar daños en las pasarelas, ubicadas sobre uno de los sectores con mayor fuerza de agua.

De acuerdo con la información difundida, operarios de la empresa Iguazú Argentina ingresaron el miércoles alrededor de las 15 para rebatir parte de las pasarelas.

El procedimiento permite resguardar la estructura ante una crecida y facilita su posterior recuperación cuando el nivel del río descienda.

Por el momento, no se informó una fecha estimada para la reapertura del circuito. La habilitación dependerá de la evolución del caudal y de las evaluaciones técnicas que se realicen en el lugar.