España atraviesa una de las emergencias forestales más graves de su historia, con incendios activos en las provincias de Ávila, Madrid y Toledo que obligaron a evacuar o confinar a más de 100.000 personas.

El foco iniciado en la zona de Burgohondo, en Ávila, ya consumió alrededor de 50.000 hectáreas y se convirtió en el incendio forestal más extenso del que se tenga registro en el país. En conjunto, los incendios del centro de España arrasaron más de 77.000 hectáreas.

De acuerdo con los últimos reportes, unas 75.000 personas debieron abandonar sus hogares, mientras que otras 30.000 recibieron indicaciones de permanecer en interiores debido al avance de las llamas, el humo y el deterioro de la calidad del aire.



Las zonas más comprometidas se encuentran en Ávila, la Sierra Oeste de Madrid y distintos puntos de Toledo. Numerosos municipios habilitaron centros deportivos y edificios públicos para alojar temporalmente a las familias evacuadas. Solo en la Comunidad de Madrid se prepararon espacios de acogida en localidades como Móstoles, Las Rozas, Alcalá de Henares, Navalcarnero y Villamanta.

Miles de bomberos y brigadistas trabajan con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias, aviones hidrantes, helicópteros y recursos aportados por distintas comunidades autónomas. El Gobierno español estableció una coordinación conjunta para enfrentar los incendios que avanzaron entre Ávila y Madrid.

Las autoridades indicaron que el avance entre ambos territorios pudo ser contenido en algunos sectores, aunque los perímetros todavía no están completamente asegurados. Las altas temperaturas, la sequedad y los cambios en la dirección del viento continúan dificultando las tareas.

Además, otro incendio registrado durante el fin de semana en Castellón afectó a más de 16.000 personas. El Gobierno español mantiene bajo vigilancia varios focos activos y advirtió que podrían ordenarse nuevas evacuaciones si empeoran las condiciones.

El presidente Pedro Sánchez informó que durante 2026 ya se quemaron alrededor de 150.000 hectáreas en toda España y confirmó que las zonas afectadas serán declaradas como áreas gravemente perjudicadas por una emergencia de protección civil.

La magnitud de la emergencia genera preocupación internacional y también entre las comunidades españolas residentes en la Argentina y en el sur de Santa Fe, que siguen la situación de familiares y localidades de origen.