El presidente Javier Milei recibirá este viernes por la tarde las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede en la Argentina, Michael Wallace Banach, en medio de las expectativas por una posible visita del papa León XIV al país.

La ceremonia está prevista para las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, de acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas. Durante el acto, el mandatario también recibirá las credenciales de la embajadora de Alemania, Catalina Cullas, y del representante de Corea del Sur, Lee Chong Hwa.

Banach había entregado días atrás una copia de la documentación al canciller Pablo Quirno, como parte del procedimiento diplomático previo a su acreditación formal ante el Presidente.

Cullas fue designada para encabezar la representación diplomática alemana en Buenos Aires, mientras que Lee Chong Hwa asumió como nuevo embajador surcoreano en el país.

La llegada del nuncio abre una nueva etapa en la relación entre el Gobierno argentino y la Santa Sede. Entre sus primeras tareas estará el diálogo institucional relacionado con una eventual visita de León XIV.

Distintas versiones periodísticas señalan que el viaje podría concretarse durante noviembre e incluir también escalas en Uruguay y Perú. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del Vaticano.

La agenda de viajes de León XIV publicada por la Santa Sede tampoco incorpora actualmente una visita a la Argentina, por lo que cualquier fecha debe considerarse una versión no confirmada.

Banach también mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro; y el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo.

La posibilidad de una visita papal genera expectativa en las comunidades católicas de todo el país, incluidas las parroquias e instituciones religiosas del sur santafesino.