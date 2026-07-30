El 74,6% de los jóvenes argentinos de entre 19 y 24 años terminó la escuela secundaria, según un informe elaborado por Argentinos por la Educación y especialistas de FLACSO.

El estudio ubicó a Argentina en el quinto lugar entre nueve países de América Latina analizados. Por delante se encuentran Perú, con el 92%; Chile, con el 91,5%; Ecuador, con el 79,7%; y Colombia, con el 78,3%.

Argentina supera a Brasil, donde la terminalidad alcanza el 74,2%; Paraguay, con el 71,8%; México, con el 65,4%; y Uruguay, con el 52,2%.

Una mejora de casi 13 puntos en diez años

El informe señaló que la proporción de jóvenes argentinos con el secundario completo aumentó 12,7 puntos porcentuales entre 2014 y 2024.

Hace una década, el porcentaje era del 61,9%. El avance se produjo en todos los sectores sociales, aunque las posibilidades de finalizar los estudios continúan relacionadas con los ingresos de cada hogar.

Los nueve países incluidos en el relevamiento mejoraron sus niveles de terminalidad durante el período analizado. Los mayores avances se registraron en Ecuador, Uruguay, México y Brasil.

Una fuerte desigualdad según los ingresos

Entre los jóvenes argentinos que pertenecen al 20% de los hogares con menores ingresos, solamente el 59,6% terminó la secundaria.

En el sector de mayores ingresos, en cambio, el porcentaje llega al 92%. La diferencia entre ambos grupos es de 32,4 puntos porcentuales.

La brecha se redujo en comparación con 2014, cuando alcanzaba los 44,8 puntos. En aquel momento, había terminado la secundaria el 41,6% de los jóvenes de menores ingresos y el 86,4% de los sectores más favorecidos.

Pese a la mejora, Argentina continúa lejos de los países con menores diferencias socioeconómicas. En Chile, la brecha entre los sectores de menores y mayores ingresos es de 10,7 puntos, mientras que en Perú alcanza los 15,1 puntos.

Las mujeres presentan una mayor terminalidad

El relevamiento también mostró que las mujeres completan la escuela secundaria en mayor proporción que los varones en los nueve países analizados.

En Argentina, el 78,8% de las mujeres de entre 19 y 24 años terminó el nivel secundario, frente al 70,7% de los varones. La diferencia es de 8,1 puntos porcentuales.

La brecha argentina es superior al promedio regional y solamente es superada por las registradas en Uruguay y Brasil.

Trayectorias escolares más extensas

Otro dato del estudio indica que la proporción de argentinos con secundario completo llega a su punto máximo a los 25 años, cuando alcanza el 81%.

Esto muestra que una parte de los estudiantes termina la escuela después de la edad prevista por el sistema educativo, debido a repitencias, interrupciones o períodos de abandono y posterior regreso a las aulas.

Sandra Ziegler, investigadora de FLACSO y coautora del informe, sostuvo que la terminalidad educativa continúa condicionada por el origen familiar.

“Argentina mejoró, pero esa mejora convive con una desigualdad de origen familiar que sigue teniendo un peso decisivo”, afirmó.

El informe plantea que las próximas políticas educativas deberán concentrarse no solamente en aumentar el promedio general, sino también en reducir las diferencias sociales y acompañar las trayectorias de los estudiantes más vulnerables.

Aunque el estudio presenta datos nacionales, la problemática también resulta relevante para las comunidades del sur santafesino, donde las escuelas, las familias y los gobiernos locales enfrentan el desafío de sostener a los jóvenes dentro del sistema educativo.