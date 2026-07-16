Argentina pidió a la Unión Europea revisar las condiciones para el ingreso del biodiesel

Funcionarios nacionales y representantes de la agroindustria participaron de una reunión bilateral en Bruselas. El sector exportador planteó que las nuevas regulaciones europeas no reflejan la realidad productiva del país y solicitó que se utilicen datos nacionales para evaluar el impacto ambiental de la soja.

Autoridades argentinas y representantes de la cadena agroindustrial mantuvieron una reunión con funcionarios de la Comisión Europea para analizar las condiciones de acceso del biodiesel nacional al mercado de la Unión Europea.

El encuentro se realizó este miércoles en Bruselas, capital de Bélgica, en un contexto de discusión sobre las nuevas exigencias ambientales que podrían afectar las exportaciones argentinas de biocombustibles y productos derivados de la soja.

La reunión estuvo encabezada por el comisario de Comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovic, y por el vicecanciller argentino, Fernando Brun. También participaron el embajador argentino ante organismos europeos, Fernando Iglesias, y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejeda.

Por parte del sector privado estuvieron presentes representantes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, conocida como CIARA, y de la Cámara Argentina de Biocombustibles, CARBIO.

Durante el encuentro, la delegación argentina presentó una serie de propuestas técnicas destinadas a modificar los criterios que la Comisión Europea pretende utilizar para determinar el impacto ambiental de los cultivos destinados a la producción de biocombustibles.

El principal planteo estuvo relacionado con el denominado cambio indirecto en el uso del suelo, identificado internacionalmente con la sigla ILUC. Este concepto busca medir si el aumento de la producción de un cultivo provoca, de manera indirecta, la expansión de la frontera agrícola sobre bosques, pastizales u otras áreas naturales.

Las regulaciones europeas pueden clasificar determinados cultivos o biocombustibles como de alto riesgo de ILUC. Esa calificación puede limitar o dificultar su utilización dentro de los objetivos energéticos y ambientales de la Unión Europea.

La posición de los exportadores argentinos

El presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, fue el encargado de presentar los argumentos técnicos del sector exportador. Según explicó, la superficie destinada a la soja en Argentina no aumentó, sino que registró una contracción.

También indicó que una parte importante de la soja de segunda se cultiva sobre terrenos que previamente fueron utilizados para producciones de invierno, como trigo o cebada. De acuerdo con la posición argentina, esa modalidad permite obtener dos cultivos en una misma superficie durante una campaña agrícola, sin necesidad de incorporar nuevas tierras.

A partir de esos datos, la delegación sostuvo que la producción argentina no generaría el nivel de cambio indirecto en el uso del suelo que contempla la propuesta regulatoria europea.

“La realidad productiva argentina no se ve reflejada en la propuesta de legislación de la CE. El Parlamento Europeo coincide con la Argentina y por eso fue rechazada. Ahora tenemos la oportunidad de introducir cambios que tengan en cuenta la superficie real de soja en la Argentina y en el Mercosur, que nos caracteriza por ser un país de bajo riesgo de ILUC”, afirmó Idígoras.

La consideración de Argentina como un país de bajo riesgo de ILUC forma parte de la postura presentada por las cámaras empresariales y las autoridades nacionales. Hasta el momento, no se informó que la Comisión Europea haya aceptado formalmente esa clasificación.

El pedido para utilizar datos nacionales

Otro de los puntos centrales de la presentación fue el pedido para que el nuevo reglamento europeo contemple una metodología de cálculo basada en datos productivos nacionales y regionales, en lugar de utilizar únicamente indicadores globales.

Los representantes argentinos argumentaron que una evaluación general puede no reflejar las diferencias existentes entre los sistemas agrícolas de cada país.

En el caso de Argentina, señalaron que la evolución de la superficie sembrada, la producción de soja de segunda y la rotación de cultivos deberían ser tenidas en cuenta al momento de medir el impacto ambiental.

El planteo busca que las normas europeas diferencien entre los países donde existe una expansión efectiva de la frontera agrícola y aquellos donde el aumento de la producción se logra mediante mejoras tecnológicas, mayores rendimientos o el uso de una misma superficie para más de un cultivo.

La propuesta sobre cultivos secuenciales

La delegación argentina también solicitó incorporar el concepto de cultivos secuenciales o adicionales dentro de la normativa europea.

Este sistema consiste en realizar distintas producciones agrícolas sobre un mismo lote durante una misma campaña. Por ejemplo, luego de la cosecha de trigo puede sembrarse soja de segunda, sin ampliar la superficie total destinada a la agricultura.

Argentina propuso que esos cultivos sean considerados automáticamente como de bajo riesgo de ILUC, debido a que no requieren el uso de nuevas tierras.

Según CIARA, este reconocimiento no solo beneficiaría a la producción de soja, sino también al desarrollo de cultivos alternativos como camelina, carinata, colza y cártamo.

Estas especies pueden utilizarse como materias primas para la elaboración de aceites, biocombustibles y otros productos industriales con posibilidades de comercialización en el mercado europeo.

“Esta propuesta está basada en conceptos de la FAO y ayudan a generar producción y comercio de soja y nuevos cultivos como camelina, carinata, colza y cártamo, cuyos productos industrializados podrán venderse en la UE si estos conceptos son incluidos en el nuevo reglamento”, señaló Idígoras.

Una negociación clave para las exportaciones

Desde CIARA destacaron el trabajo conjunto entre la Cancillería argentina, la Embajada ante la Unión Europea, la Secretaría de Agricultura y las empresas agroindustriales.

“La Cancillería, la Embajada ante la UE y la Secretaría de Agricultura están trabajando de forma muy positiva junto a la agroindustria para procurar defender el flujo de exportaciones a la UE”, indicó la entidad al finalizar el encuentro.

La reunión representó una instancia de negociación y presentación de propuestas. Sin embargo, no se comunicó una resolución definitiva ni se confirmó que la Comisión Europea vaya a modificar el reglamento de acuerdo con los pedidos argentinos.

Las decisiones que adopte la Unión Europea serán relevantes para la continuidad de las exportaciones de biodiesel y para la competitividad de la industria aceitera nacional.

El impacto para Santa Fe y la región

La discusión tiene una importancia particular para Santa Fe, donde se concentra una parte significativa de la capacidad argentina de procesamiento de soja y producción de biodiesel.

Las principales plantas aceiteras y terminales portuarias están ubicadas sobre el corredor del río Paraná, especialmente en el Gran Rosario. Desde allí se exportan aceites, harinas proteicas, granos y biocombustibles hacia distintos mercados internacionales.

Por ese motivo, cualquier cambio en las condiciones de acceso a la Unión Europea puede repercutir en la actividad industrial, el movimiento portuario, el transporte de cargas y la demanda de producción agrícola de distintas zonas de la provincia.

La postura presentada en Bruselas apunta a evitar que los nuevos criterios ambientales europeos impongan restricciones adicionales al biodiesel argentino. La definición dependerá ahora del análisis de la Comisión Europea y del contenido final de la nueva reglamentación.