Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 16 de julio
El dólar oficial inicia la jornada de este jueves 16 de julio a $1.446,49 para la compra y $1.497,61 para la venta en las pizarras del Banco Nación.
En el mercado informal, el dólar blue cotiza a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.
Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $1.465,50 para la compra y $1.474,50 para la venta.
Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP opera a $1.514,11, mientras que el contado con liquidación, conocido como CCL, alcanza los $1.559,94.
El dólar tarjeta, utilizado para consumos en moneda extranjera alcanzados por las percepciones impositivas, se posiciona en $1.943,50.
Las cotizaciones corresponden a los valores informados durante las primeras horas de la jornada y pueden registrar modificaciones con el avance de las operaciones.
Cotizaciones del dólar
Dólar oficial:
Compra: $1.446,49
Venta: $1.497,61
Dólar blue:
Compra: $1.510
Venta: $1.530
Dólar mayorista:
Compra: $1.465,50
Venta: $1.474,50
Dólar MEP: $1.514,11
Dólar CCL: $1.559,94
Dólar tarjeta: $1.943,50