El dólar oficial inicia la jornada de este jueves 16 de julio a $1.446,49 para la compra y $1.497,61 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

En el mercado informal, el dólar blue cotiza a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.

Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $1.465,50 para la compra y $1.474,50 para la venta.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP opera a $1.514,11, mientras que el contado con liquidación, conocido como CCL, alcanza los $1.559,94.

El dólar tarjeta, utilizado para consumos en moneda extranjera alcanzados por las percepciones impositivas, se posiciona en $1.943,50.

Las cotizaciones corresponden a los valores informados durante las primeras horas de la jornada y pueden registrar modificaciones con el avance de las operaciones.

Cotizaciones del dólar

Dólar oficial:

Compra: $1.446,49

Venta: $1.497,61

Dólar blue:

Compra: $1.510

Venta: $1.530

Dólar mayorista:

Compra: $1.465,50

Venta: $1.474,50

Dólar MEP: $1.514,11

Dólar CCL: $1.559,94

Dólar tarjeta: $1.943,50