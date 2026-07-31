Leo Calaianov recorrió instituciones de Wheelwright y Maggiolo

El diputado provincial visitó establecimientos educativos, entidades sociales y clubes deportivos. En Maggiolo también se reunió con el presidente comunal Juan Fetter.
Regionales31/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El diputado provincial Leo Calaianov desarrolló una agenda territorial en Wheelwright y Maggiolo, donde mantuvo encuentros con representantes de instituciones educativas, sociales y deportivas.34446e6c-2630-4b89-8eac-eb87d3d4240d

En Wheelwright, el legislador visitó la Biblioteca Popular Manuel Láinez y las escuelas EESOPI N°2059 y EETP y SOPI N°8098, que funcionan en un mismo edificio y llevan adelante un proyecto educativo compartido.

huerta_sancti_spirituSancti Spiritu avanza con la creación de una nueva huerta comunal

La recorrida también incluyó el Centro de Jubilados y la Asociación Civil Coinsoldi, una entidad que desde hace más de 20 años trabaja con personas con discapacidad mediante talleres de producción y diferentes propuestas de inclusión.c2885310-61fe-4d0e-84fd-57604d93060f

“Las instituciones son el corazón de nuestros pueblos. Cada una desde su lugar abre puertas, genera oportunidades y fortalece el sentido de comunidad”, expresó Calaianov.f0fb7161-744d-4225-928b-8e9fb2ffb49c

Posteriormente, el diputado se trasladó a Maggiolo, donde mantuvo una reunión de trabajo con el presidente comunal Juan Fetter. Durante el encuentro analizaron proyectos y desafíos relacionados con la localidad.330d3ef8-b8eb-4602-b273-ef25c605b031

Además, visitó el Club Atlético Maggiolo, institución fundada en 1915, y destacó la función social que cumplen los clubes en las comunidades de la región.253df670-95c6-497a-8bec-909e119f7afc

“Los clubes forman mucho más que deportistas: son espacios de encuentro, contención y aprendizaje para generaciones de chicos y chicas. Ese trabajo merece ser acompañado”, señaló.a99578cb-7b30-4e93-bda8-7a635c3e1910

Calaianov sostuvo que las visitas forman parte de su actividad territorial en el departamento General López y remarcó la importancia de escuchar a quienes trabajan diariamente en las instituciones locales.

“Cerca de cada institución hay personas comprometidas que hacen crecer a nuestros pueblos todos los días. Estar presentes, escucharlas y acompañarlas también es una forma de construir futuro”, concluyó el diputado.

Último momento
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias