El diputado provincial Leo Calaianov desarrolló una agenda territorial en Wheelwright y Maggiolo, donde mantuvo encuentros con representantes de instituciones educativas, sociales y deportivas.

En Wheelwright, el legislador visitó la Biblioteca Popular Manuel Láinez y las escuelas EESOPI N°2059 y EETP y SOPI N°8098, que funcionan en un mismo edificio y llevan adelante un proyecto educativo compartido.

La recorrida también incluyó el Centro de Jubilados y la Asociación Civil Coinsoldi, una entidad que desde hace más de 20 años trabaja con personas con discapacidad mediante talleres de producción y diferentes propuestas de inclusión.

“Las instituciones son el corazón de nuestros pueblos. Cada una desde su lugar abre puertas, genera oportunidades y fortalece el sentido de comunidad”, expresó Calaianov.

Posteriormente, el diputado se trasladó a Maggiolo, donde mantuvo una reunión de trabajo con el presidente comunal Juan Fetter. Durante el encuentro analizaron proyectos y desafíos relacionados con la localidad.

Además, visitó el Club Atlético Maggiolo, institución fundada en 1915, y destacó la función social que cumplen los clubes en las comunidades de la región.

“Los clubes forman mucho más que deportistas: son espacios de encuentro, contención y aprendizaje para generaciones de chicos y chicas. Ese trabajo merece ser acompañado”, señaló.

Calaianov sostuvo que las visitas forman parte de su actividad territorial en el departamento General López y remarcó la importancia de escuchar a quienes trabajan diariamente en las instituciones locales.

“Cerca de cada institución hay personas comprometidas que hacen crecer a nuestros pueblos todos los días. Estar presentes, escucharlas y acompañarlas también es una forma de construir futuro”, concluyó el diputado.