El Gobierno de Sancti Spiritu avanza con los trabajos para poner en funcionamiento una nueva Huerta Comunal, que será instalada en un terreno de una hectárea.

La iniciativa busca ampliar la producción local de alimentos y generar un espacio destinado al aprendizaje, la participación comunitaria y la aplicación de prácticas sustentables.

Según la información difundida por el municipio, la extensión del predio permitirá desarrollar el proyecto a una escala mayor e incorporar diferentes actividades vinculadas con el cultivo y el aprovechamiento productivo del terreno.

La propuesta también tendrá una orientación ambiental. El objetivo es impulsar métodos de producción sustentables que puedan mantenerse en el tiempo y contribuir al cuidado de los recursos naturales.

Además de la producción de alimentos, la Huerta Comunal funcionará como un espacio de capacitación y trabajo para vecinos de la localidad.

Desde el Gobierno local señalaron que el proyecto pretende ofrecer nuevas oportunidades de formación y participación, integrando la producción, la sustentabilidad y el trabajo comunitario.

Hasta el momento, no se informaron la inversión destinada a la iniciativa, la fecha prevista para su puesta en funcionamiento ni la cantidad de personas que podrán participar.