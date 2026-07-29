La localidad de Murphy celebrará el Día del Niño con una fiesta comunitaria destinada a los chicos y sus familias. La actividad se desarrollará este domingo 2 de agosto, a partir de las 14, en la avenida del Trabajador.

La propuesta tendrá como eje una kermés al aire libre, con diferentes juegos y actividades recreativas. También habrá música en vivo, personajes infantiles y un paseo de emprendedores locales, quienes podrán mostrar y comercializar sus producciones.

Uno de los principales espectáculos de la tarde estará a cargo de Anacleta Chichipía, quien presentará una propuesta humorística y musical para toda la familia.

Durante la celebración también se repartirá chocolate caliente. Desde la organización recomendaron que cada asistente lleve su propia taza para facilitar la entrega y colaborar con el cuidado del espacio público.

“Queremos convocar a todas las familias de la localidad a compartir una tarde llena de sonrisas y diversión para los chicos. Estas iniciativas buscan fortalecer el tejido comunitario y generar espacios de disfrute para todos”, expresó el presidente comunal de Murphy, Ezequiel Rodríguez.

La actividad será abierta a toda la comunidad y busca ofrecer un espacio de encuentro y recreación para las familias de la localidad.