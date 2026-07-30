Representantes del Gobierno de Elortondo mantuvieron una reunión con las Abuelas Cuentacuentos, el grupo que desarrolla actividades destinadas a promover la lectura entre los más chicos.

Durante el encuentro, las participantes compartieron detalles sobre el trabajo que realizan y conversaron acerca de nuevos proyectos vinculados con los libros, los cuentos y la imaginación.

La reunión también permitió destacar la importancia de generar espacios de lectura desde edades tempranas y acompañar a quienes dedican su tiempo a impulsar propuestas culturales dentro de la comunidad.

Desde el Ejecutivo local señalaron que continuarán respaldando a las instituciones y personas que llevan adelante iniciativas educativas, culturales y comunitarias en Elortondo.