La Comuna de Bombal realizará este domingo 2 de agosto una jornada especial destinada a celebrar el Día de las Infancias. La actividad comenzará a las 14 en la Plazoleta Bartolomé Mitre y será libre y gratuita.

La propuesta es organizada por la gestión del presidente comunal Carlos Gabbi, a través del Área de Deportes, y estará destinada a niños, niñas y familias de la localidad.

Durante la tarde se instalará un parque de juegos inflables y un sector de kermesse con distintas actividades tradicionales. También habrá música para acompañar el encuentro.

Como parte de la celebración, la organización ofrecerá chocolate caliente y torta para compartir entre los asistentes. Desde la Comuna aclararon que no será necesario llevar taza.

La jornada incluirá además regalos y sorteos. Entre los premios principales habrá bicicletas, aunque se informó que de ese sorteo podrán participar únicamente niños y niñas con domicilio en Bombal.

La actividad busca reunir a las familias en un espacio público y brindar una tarde recreativa para los más chicos de la comunidad.