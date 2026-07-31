La senadora nacional Patricia Bullrich respaldó este viernes la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central anunciada por el presidente Javier Milei y consideró que será “difícil” que los distintos sectores políticos rechacen el proyecto cuando sea tratado en el Congreso.

“El único objetivo con la reforma del Banco Central es cuidar el peso y el bolsillo”, afirmó Bullrich durante una entrevista con Radio Rivadavia. En ese sentido, agregó: “Es difícil que alguien se niegue a esta ley”.

La propuesta del Gobierno apunta, entre otros puntos, a impedir que el Banco Central emita dinero para financiar al Estado y a limitar las transferencias de recursos al Tesoro Nacional.

Según la legisladora, el organismo monetario “le prestaba plata al Gobierno para tener más gasto público”. Luego aseguró que, con los cambios planteados, “no se emite más ni se le presta al Tesoro”.

Bullrich también cuestionó el funcionamiento del Estado durante administraciones anteriores. “Hemos decidido que el Estado argentino no sea un pozo ciego, un lugar donde uno saca, saca y saca”, manifestó.

Respecto del tratamiento parlamentario, anticipó que el kirchnerismo podría rechazar la propuesta, aunque estimó que otros bloques estarán dispuestos a acompañarla. Esa posibilidad todavía deberá confirmarse durante el debate legislativo.

“Estoy convencida de que todo lo que se ha mandado va a salir antes de fin de año”, sostuvo. Además, planteó que la discusión estará centrada en la administración de los recursos públicos y el control del gasto estatal.

Finalmente, Bullrich reconoció las dificultades económicas que atraviesa una parte de la población, pero defendió el rumbo oficial: “Yo sé que es un momento difícil, pero estamos sentando los cimientos para ahora empezar a construir la casa”.

La reforma tendrá impacto en el funcionamiento de la política monetaria nacional, una cuestión que también resulta relevante para el sur santafesino por sus posibles efectos sobre la inflación, el crédito, el consumo y la actividad productiva.