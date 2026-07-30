La mitad de los argentinos asegura que ya no puede continuar esperando una mejora en su situación económica personal, de acuerdo con una encuesta nacional realizada por la consultora QSocial.

El estudio incluyó 1.323 casos de distintos puntos del país y presenta un margen de error de más o menos 2,9%. Ante la consulta sobre cuánto tiempo podrían aguardar para que las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei generen resultados concretos, el 50% respondió que “ya no puede esperar más”.

Por otra parte, el 20% afirmó que está dispuesto a esperar hasta las elecciones presidenciales de 2027. Un 10% señaló que podría hacerlo hasta finales de este año, mientras que otro 8% mencionó mediados de 2027. El 12% restante no expresó una posición.

Una mirada negativa sobre la situación del país

La encuesta también consultó sobre el presente de la Argentina. El 48% de los participantes calificó la situación como “mala”, el 35% como “regular” y apenas el 16% la consideró “buena”.

Al comparar la actualidad con diciembre de 2023, cuando Milei asumió la Presidencia, el 31% sostuvo que el país se encuentra mejor.

Las expectativas para los próximos meses tampoco muestran un escenario favorable para el oficialismo. El 47% cree que la economía estará peor dentro de un año, el 26% espera una mejora y el 21% considera que permanecerá igual.

El empleo y la pobreza, entre las principales preocupaciones

El trabajo y la pobreza encabezan la lista de problemas señalados por los encuestados, con un 21% de las menciones en cada caso.

Luego aparecen la corrupción, con el 19%; la inflación, con el 11%; la inseguridad, con el 8%; y el funcionamiento de la Justicia, con el 6%.

Al ser consultados sobre la posibilidad de que el Gobierno resuelva estos problemas, el 61% respondió que no tiene capacidad para hacerlo. En cambio, el 32% consideró que la administración nacional podría encontrar soluciones.

Además, el 64% sostuvo que el presidente gobierna “para algunos sectores”, mientras que el 25% opinó que sus políticas están destinadas a la mayoría de la población.

Crece el rechazo al esfuerzo económico

Uno de los puntos centrales del relevamiento está relacionado con la aceptación del programa económico.

El 67% rechazó la afirmación de que las actuales políticas sean necesarias, aunque impliquen sacrificios durante el corto plazo. El mismo porcentaje consideró que el esfuerzo realizado por la sociedad no valdrá la pena en el futuro.

En ambas preguntas, entre el 31% y el 32% expresó una opinión favorable sobre las medidas económicas del Gobierno.

El estudio no difundió en la información disponible resultados específicos para Santa Fe. Sin embargo, los datos tienen impacto para el sur provincial debido a que el empleo, los ingresos y el nivel de consumo forman parte de las principales preocupaciones económicas de las familias y los sectores productivos de la región.