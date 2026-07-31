La investigación por el posible almacenamiento y la comercialización ilegal de autopartes continúa avanzando en Venado Tuerto. Durante las últimas horas, efectivos de la Policía de Investigaciones realizaron un nuevo allanamiento en una vivienda vinculada al hombre detenido en el marco de la causa.

En el domicilio, los agentes secuestraron documentación relacionada con vehículos, un disco rígido, una tablet, una tarjeta de memoria y otros elementos considerados de interés para la investigación.

La pesquisa está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Conexos, encabezada por el fiscal Iván Raposo.

Por otra parte, personal de la PDI y peritos verificadores de automotores continuaron trabajando en el galpón ubicado en Suipacha 60, que había sido inspeccionado durante el operativo inicial.

En el lugar se realizó un inventario de cientos de autopartes, motores, cajas de cambio, llantas y estructuras de vehículos.

Tras consultar los números identificatorios en los registros oficiales, los investigadores secuestraron un motor que no tenía numeración visible, cuatro motores con presuntas adulteraciones y dos chasis con importantes irregularidades.

También fue incautado un Volkswagen Polo que presentaba alteraciones en el número de chasis. Además, quedó bajo custodia judicial un motor perteneciente a una camioneta Dodge Ram.

La investigación busca determinar el origen de los vehículos, motores y demás elementos hallados, así como establecer posibles vinculaciones con robos de automotores.

También se intenta establecer si existía una estructura dedicada a la reducción, adulteración y comercialización de vehículos y autopartes de origen ilícito en Venado Tuerto y otras localidades de la región.

LOS OPERATIVOS ANTERIORES

El martes pasado, personal de investigaciones había realizado 13 inspecciones en talleres y comercios del rubro, además de dos allanamientos.

Durante esos procedimientos se controlaron más de 90 motocicletas, 20 automóviles y camionetas y 15 motores.

También se detectó una presunta maniobra de venta ilegal de combustible, se clausuró un inmueble y se inspeccionaron un taller y un galpón donde había vehículos, motores y autopartes con irregularidades registrales.

Como resultado de esas actuaciones, fue detenido el principal investigado. No obstante, la posible responsabilidad penal de las personas involucradas deberá ser determinada por la Justicia.