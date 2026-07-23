Una foto reavivó las versiones de acercamiento entre Pullaro y La Libertad Avanza

La reunión entre representantes del Gobierno nacional y de la provincia de Santa Fe por el traspaso administrativo de la Ruta Nacional A012 dejó una fotografía que rápidamente comenzó a ser analizada en términos políticos.

El gobernador Maximiliano Pullaro compartió el encuentro con Karina Milei, el Colorado Santilli, Luis Caputo y dirigentes libertarios de la provincia. La presencia de algunos de los principales referentes del oficialismo nacional volvió a alimentar las versiones sobre un posible entendimiento entre sectores del radicalismo y La Libertad Avanza.

Uno de los dirigentes que participó de la reunión, pero que no apareció en la imagen oficial, resumió su interpretación con una frase: “Hoy dio la sensación que le dieron la bienvenida a Pullaro a La Libertad Avanza”.

La declaración circuló durante las horas posteriores al encuentro. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún acuerdo electoral anunciado ni negociaciones reconocidas públicamente por los espacios involucrados.

Un convenio para intervenir la A012

El motivo formal de la actividad fue el traspaso administrativo de la Ruta Nacional A012, una medida que permitirá al Gobierno de Santa Fe avanzar con obras de recuperación sobre un corredor clave para el transporte y la producción.

Pullaro destacó la necesidad de mejorar el estado de la ruta, mientras que los funcionarios nacionales remarcaron la coordinación entre ambas administraciones.

Ninguno de los participantes hizo referencia públicamente a posibles alianzas, listas conjuntas o acuerdos para las próximas elecciones.

Las versiones que circulan en Santa Fe

Desde hace varios meses, distintos sectores políticos analizan la posibilidad de un acercamiento entre La Libertad Avanza y parte de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Según versiones atribuidas a dirigentes con contactos en ambos espacios, la diputada nacional Romina Diez habría participado de conversaciones en las que se evaluaron diferentes escenarios electorales. Esa información no fue confirmada oficialmente.

Uno de los esquemas mencionados sería la conformación de un frente electoral amplio para evitar una victoria del peronismo en la provincia o fortalecer una propuesta no peronista en Rosario.

También se especula con que una alianza de estas características podría tener impacto en una eventual segunda vuelta presidencial. Por ahora, esos planteos permanecen en el terreno de las hipótesis.

Diferencias dentro de los espacios

Un acercamiento entre el radicalismo y los libertarios no estaría exento de dificultades.

Ambos sectores mantienen diferencias sobre obra pública, financiamiento provincial, universidades, federalismo, economía y sistema previsional.

Dentro de Unidos tampoco existe una postura única. Algunos referentes radicales observarían favorablemente un eventual acuerdo, mientras que sectores del socialismo mantienen reparos. El PRO podría actuar como puente entre las dos fuerzas.

Una señal política, pero sin acuerdo confirmado

La fotografía representó un cambio respecto de momentos anteriores, cuando las diferencias entre el Gobierno nacional y la gestión santafesina ocupaban el centro de la agenda.

El encuentro del miércoles 22 de julio mostró una relación institucional más cercana, aunque no permite confirmar por sí solo la existencia de una negociación electoral.

La evolución de estas conversaciones tendrá especial importancia en el sur santafesino, donde los acuerdos provinciales pueden modificar la conformación de listas, candidaturas y alianzas en el departamento General López.

Por ahora, el único hecho confirmado es el convenio relacionado con la Ruta Nacional A012. El eventual entendimiento político entre Pullaro y La Libertad Avanza continúa siendo una versión no confirmada.