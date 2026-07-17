Giuliano cuestionó a Pullaro por su relación con Milei y busca construir una alternativa en Santa Fe

El diputado nacional Diego Giuliano cuestionó con dureza la relación política que mantiene el gobernador Maximiliano Pullaro con el presidente Javier Milei y sostuvo que Santa Fe está sufriendo las consecuencias de las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional.

Durante una entrevista en el programa Democráticamente, el legislador afirmó que la gestión provincial no desarrolló una estrategia propia para defender los intereses de Santa Fe. “El gobierno de Pullaro ha sido muy condescendiente con el plan nacional”, señaló.

Según Giuliano, la Provincia debería haber asumido una postura más firme frente a la eliminación de fondos para el transporte, la reducción de recursos destinados a infraestructura y las decisiones vinculadas con la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El dirigente también hizo referencia a la situación económica nacional y aseguró que el programa impulsado por Milei muestra señales de agotamiento. En ese sentido, mencionó la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de pequeñas y medianas empresas, la caída del consumo y la disminución de la recaudación.

Para Giuliano, estas dificultades impactan especialmente en una provincia productiva como Santa Fe. Además, consideró que la apertura de importaciones perjudicó a sectores industriales y afectó la actividad económica.

Otro de los puntos señalados por el diputado fue el crecimiento del endeudamiento provincial. Giuliano manifestó su preocupación por una deuda cercana a los 1.300 millones de dólares y advirtió que los compromisos asumidos deberán ser afrontados por las futuras generaciones.

Si bien reconoció que el crédito puede utilizarse para financiar obras estratégicas, sostuvo que no debería convertirse en una herramienta habitual para sostener el funcionamiento del Estado provincial.

En materia de seguridad, valoró la mejora de algunos indicadores, aunque pidió evitar discursos triunfalistas. “No es un tema para la euforia”, expresó, y reclamó mayores inversiones en capacitación, profesionalización y salarios para las fuerzas policiales.

También cuestionó la distribución de recursos entre la Provincia, los municipios y las comunas. Según indicó, cualquier avance en materia de autonomía municipal debería estar acompañado por una mayor independencia económica para los gobiernos locales.

De cara a las elecciones provinciales de 2027, Giuliano evitó confirmar una eventual candidatura a gobernador. Sin embargo, reconoció que recorre distintas localidades, trabaja con equipos técnicos y participa en la elaboración de un proyecto político para Santa Fe.

“El objetivo es construir una alternativa distinta tanto al gobierno de Milei como al de Pullaro”, afirmó. El diputado sostuvo que antes de discutir candidaturas es necesario definir un modelo de provincia que contemple las distintas realidades del norte, el centro y el sur santafesino.