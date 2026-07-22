El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, cuestionó la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe durante la reunión de la Paritaria Provincial Docente y aseguró que no existió una verdadera instancia de negociación.

El dirigente gremial criticó especialmente que el Ejecutivo provincial difundiera públicamente los detalles del ofrecimiento antes del inicio del encuentro con los representantes docentes.

“Quedó demostrado que el Gobierno de la provincia no quiere entender este ámbito como un verdadero espacio de negociación colectiva. Antes de ingresar a la reunión ya había difundido públicamente la propuesta, dejando en claro que no existía voluntad de discutirla”, afirmó Alonso.

Según la información brindada por AMSAFE, el acta contempla un incremento salarial del 10,1 % para el segundo semestre, similar al ofrecimiento formulado para otros sectores de la administración pública provincial.

La propuesta también incluiría un mínimo garantizado para los trabajadores activos. En cambio, los docentes jubilados recibirían únicamente el incremento porcentual, sin acceder a esa suma adicional.

Alonso señaló además que no se estableció una compensación para los jubilados por la pérdida de poder adquisitivo registrada durante el primer semestre. De acuerdo con los datos mencionados por el gremio, ese sector recibió una suba del 12,5 %, mientras que la inflación del mismo período fue del 17,1 %.

Para los trabajadores activos, el acta menciona una posible compensación, aunque su implementación y alcance quedarían sujetos a la decisión del Poder Ejecutivo.

El ofrecimiento también incorpora una mejora del 10 % en julio y otro 10 % en septiembre sobre el ítem correspondiente a responsabilidad jerárquica. La medida está dirigida a integrantes de equipos directivos y supervisores del sistema educativo.

Desde AMSAFE consideraron que la propuesta es insuficiente porque no contempla una cláusula de actualización automática frente a la inflación ni establece un mecanismo para recuperar la pérdida salarial que, según el gremio, alcanza el 35 % desde diciembre de 2023.

El sindicato también reiteró sus cuestionamientos al sistema de presentismo y reclamó respuestas para los docentes jubilados, especialmente por la demora en el cobro de los aumentos y la continuidad del denominado aporte solidario.

“Cuando no se incorpora una cláusula de actualización automática, nuevamente las y los docentes vamos a perder poder adquisitivo”, manifestó Alonso.

El secretario general agregó que tampoco existen respuestas concretas sobre la recuperación salarial, el presentismo y los reclamos previsionales sostenidos por el sector.

La propuesta será analizada en las escuelas de toda la provincia. A partir de las votaciones realizadas en cada departamento, los representantes gremiales llevarán los mandatos a la Asamblea Provincial.

La reunión está prevista para el viernes a las 10 y allí se definirá si el ofrecimiento es aceptado o rechazado, además de las eventuales acciones gremiales que podría adoptar AMSAFE.

La resolución será comunicada posteriormente al Ministerio de Trabajo de Santa Fe.