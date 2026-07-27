Gonzalo Morales, delantero de Barracas Central, fue denunciado públicamente por su expareja, Karen Dinna, quien aseguró haber sido víctima de distintos episodios de violencia de género durante los meses en los que mantuvieron una relación y convivieron.

La joven realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que afirmó que sufrió agresiones físicas, psicológicas y verbales. También señaló que ya presentó una denuncia judicial, aunque hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la causa, el juzgado interviniente o las medidas adoptadas.

“Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja”, expresó Dinna. En su relato, aseguró que fue golpeada, ahorcada, tomada del cabello y amenazada de muerte.

Además, manifestó que el futbolista presuntamente la dejaba encerrada en la vivienda cuando concurría a los entrenamientos, debido al temor de que ella abandonara el lugar.

La expareja del jugador también denunció que habría recibido amenazas por parte de familiares de Morales cuando intentó poner fin a la relación y recurrir a la Justicia.

“Me decían que con plata se arregla todo, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar”, escribió la joven en sus redes sociales.

Como parte de la publicación, Dinna difundió imágenes en las que se observan lesiones en distintas partes de su cuerpo y capturas de conversaciones privadas que habría mantenido con Morales y con la madre del futbolista.

La denunciante explicó que demoró en contar lo sucedido debido al miedo y sostuvo que decidió hacer pública su experiencia para acompañar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

“El silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre. Hoy elegí hablar y ya no tengo miedo de contar mi verdad”, concluyó.

Hasta el momento, Gonzalo Morales no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones. Barracas Central tampoco difundió un comunicado oficial relacionado con la situación.

El delantero había sido titular el sábado 25 de julio frente a River y convirtió el gol con el que Barracas Central se impuso por 1 a 0, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.