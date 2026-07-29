El Ministerio de Economía aprobó la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un proyecto destinado a la producción de litio en la provincia de Catamarca.

La iniciativa contempla una inversión de US$709 millones y fue presentada por la empresa LIEX S.A. Los fondos estarán destinados a la construcción de infraestructura y a la incorporación de equipamiento para producir carbonato de litio.

Las instalaciones estarán ubicadas en el Salar Tres Quebradas, dentro del municipio de Fiambalá. Allí se prevé desarrollar una planta procesadora con capacidad para producir hasta 40.000 toneladas anuales.

El carbonato de litio es uno de los insumos utilizados para la fabricación de baterías y cuenta con una creciente demanda en el mercado internacional.

Según las proyecciones difundidas, el proyecto podría generar 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos durante las etapas de construcción y funcionamiento de la planta.

La empresa también estima que las exportaciones permitirán obtener ingresos cercanos a los US$400 millones por año.

Además, los estudios realizados sobre el yacimiento indican que existen recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva. De cumplirse estas previsiones, la iniciativa garantizaría la continuidad de las operaciones mineras en Catamarca durante casi dos décadas.

Aunque la inversión estará concentrada en el noroeste argentino, el proyecto tiene relevancia nacional por su posible impacto en las exportaciones, el ingreso de divisas y el desarrollo de la producción vinculada al litio.