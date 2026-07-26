Este 26 de julio se cumplen 74 años de la muerte de María Eva Duarte de Perón, conocida popularmente como Evita. Falleció en 1952, a los 33 años, luego de convertirse en una figura central del primer gobierno de Juan Domingo Perón.

Eva Duarte había nacido el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. En 1945 contrajo matrimonio con Perón y, desde entonces, desarrolló una intensa actividad política y social.

En 1948 creó la Fundación Eva Perón, desde donde impulsó la construcción de escuelas, hogares para personas mayores, colonias de vacaciones y espacios destinados a la atención de niños y familias en situación de vulnerabilidad.

Evita también tuvo un papel destacado en la incorporación de las mujeres a la vida política argentina. Fue una de las principales promotoras del voto femenino, aprobado mediante la Ley 13.010 en 1947.

Su figura continúa generando adhesiones, debates y diferentes interpretaciones dentro de la historia nacional. A 74 años de su fallecimiento, su obra social y su participación política siguen siendo recordadas en distintos puntos del país.